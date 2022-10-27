المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم
قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لترتفع من 1.25 بالمئة إلى 2 بالمئة سنوياً، وذلك من أجل كبح جماح مستويات التضخم القياسية في أوروبا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركزي الأوروبي، في بيان "قرر مجلس المحافظين اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 75 نقطة أساس".
25 سبتمبر, 12:43 GMT
وأضاف "وفقا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع إلى 2.00 بالمئة و2.25 بالمئة و1.50 بالمئة على التوالي، اعتبارًا من 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022".
وتابع المركزي الأوروبي "يتوقع مجلس الإدارة المزيد من رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف عند 2 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية وسيظل فوق الهدف لفترة ممتدة".
وحذر البنك حكومات منطقة اليورو من زيادة أعباء دينها العام في وقت تسعى السلطات لتخفيف الضغط عن الأسر والأنشطة التجارية من جراء الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة.
وتعد هذه الخطوة لرفع معدل الفائدة هي الثالثة منذ تموز/يوليو الفائت، على غرار مصارف مركزية أخرى في أنحاء العالم بهدف مكافحة التضخم.
وتابع المركزي الأوروبي "يتوقع مجلس الإدارة المزيد من رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف عند 2 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية وسيظل فوق الهدف لفترة ممتدة".
وحذر البنك حكومات منطقة اليورو من زيادة أعباء دينها العام في وقت تسعى السلطات لتخفيف الضغط عن الأسر والأنشطة التجارية من جراء الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة.
وتعد هذه الخطوة لرفع معدل الفائدة هي الثالثة منذ تموز/يوليو الفائت، على غرار مصارف مركزية أخرى في أنحاء العالم بهدف مكافحة التضخم.