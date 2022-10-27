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https://sputnikarabic.ae/20221027/المركزي-الأوروبي-يرفع-سعر-الفائدة-بمقدار-75-نقطة-أساس-لمكافحة-التضخم-1069542990.html
المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم
المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم
قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لترتفع من 1.25 بالمئة إلى 2 بالمئة سنوياً، وذلك من أجل كبح جماح مستويات التضخم... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T14:51+0000
2022-10-27T14:51+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركزي الأوروبي، في بيان "قرر مجلس المحافظين اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 75 نقطة أساس".وأضاف "وفقا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع إلى 2.00 بالمئة و2.25 بالمئة و1.50 بالمئة على التوالي، اعتبارًا من 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022".وتابع المركزي الأوروبي "يتوقع مجلس الإدارة المزيد من رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف عند 2 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية وسيظل فوق الهدف لفترة ممتدة".وحذر البنك حكومات منطقة اليورو من زيادة أعباء دينها العام في وقت تسعى السلطات لتخفيف الضغط عن الأسر والأنشطة التجارية من جراء الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة.وتعد هذه الخطوة لرفع معدل الفائدة هي الثالثة منذ تموز/يوليو الفائت، على غرار مصارف مركزية أخرى في أنحاء العالم بهدف مكافحة التضخم.
https://sputnikarabic.ae/20220925/وكالة-التضخم-في-منطقة-اليورو-يقترب-بسرعة-من-نسبة-10-اختبار-قاس-للمركزي-الأوروبي--1068213706.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم

14:51 GMT 27.10.2022
© flickr.com / maveric2003البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© flickr.com / maveric2003
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قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لترتفع من 1.25 بالمئة إلى 2 بالمئة سنوياً، وذلك من أجل كبح جماح مستويات التضخم القياسية في أوروبا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركزي الأوروبي، في بيان "قرر مجلس المحافظين اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 75 نقطة أساس".
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وأضاف "وفقا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع إلى 2.00 بالمئة و2.25 بالمئة و1.50 بالمئة على التوالي، اعتبارًا من 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022".

وتابع المركزي الأوروبي "يتوقع مجلس الإدارة المزيد من رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف عند 2 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية وسيظل فوق الهدف لفترة ممتدة".

وحذر البنك حكومات منطقة اليورو من زيادة أعباء دينها العام في وقت تسعى السلطات لتخفيف الضغط عن الأسر والأنشطة التجارية من جراء الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة.

وتعد هذه الخطوة لرفع معدل الفائدة هي الثالثة منذ تموز/يوليو الفائت، على غرار مصارف مركزية أخرى في أنحاء العالم بهدف مكافحة التضخم.
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