https://sputnikarabic.ae/20221027/الولايات-المتحدة-تسحب-سربين-من-مقاتلاتها-الدائمة-في-اليابان-1069549579.html

الولايات المتحدة تسحب سربين من مقاتلاتها الدائمة في اليابان

الولايات المتحدة تسحب سربين من مقاتلاتها الدائمة في اليابان

تخطط القوات الجوية الأمريكية لاستبدال أسطولها الكامل من الطائرات المقاتلة "إف 15" المتمركزة في أوكيناوا اليابانية، بقوة "تناوب"، وهو تحول يخشى بعض المسؤولين... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T18:31+0000

2022-10-27T18:31+0000

2022-10-27T18:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

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تعتزم القوات الجوية سحب سربين من طائرات "إف 15 إيغيلز" القديمة التي تمركزت بشكل دائم في أوكيناوا، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن 6 أشخاص مطلعين على الأمر. أثار القرار حالة من القلق داخل الحكومة اليابانية والبنتاغون لأن القوات الجوية لا تنوي استبدال وحداتها بوجود دائم في المدى القريب.تشمل هذه الخطوة نصف مقاتلي القوات الجوية الأمريكية في اليابان البالغ عددهم نحو 100، وهي جزء من برنامج التحديث. يشعر المنتقدون بالقلق بشأن الفجوات المحتملة التي يمكن أن تضعف القدرة على "ردع الصين".ديفيد ديبتولا، طيار متقاعد من قائدي طائرات "إف 15" ونائب القائد السابق للقوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، الذي ألقى باللوم على سنوات من تراجع الاستثمار في نقص الطائرات، قال: "سيشجع هذا الصينيين على اتخاذ المزيد من الإجراءات الدراماتيكية".تخطط القوات الجوية لإرسال مقاتلات من الجيل الخامس من طراز "إف 22" من ألاسكا إلى قاعدة كادينا في أوكيناوا، وهي قاعدة جوية مهمة في المنطقة، لمدة ستة أشهر بعد مغادرة طائرات "إف 15". لكن المصادر قالت إن القوة لم تحدد تناوبا مستقبليا، مما أثار مخاوف بشأن الفجوات المحتملة.قالت القوات الجوية إنها لا تستطيع مناقشة الخطة لأسباب أمنية، لكن المتحدثة باسم القوة الجوية آن ستيفانيك قالت إنها "ستواصل الحفاظ على الاستعداد لدعم تحالفنا بين الولايات المتحدة واليابان، وهو حجر الزاوية للأمن في الهند- المحيط الهادئ".

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