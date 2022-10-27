https://sputnikarabic.ae/20221027/انخفاض-أسهم-ميتا-بنسبة-20-بالمائة-بعد-نشر-تقرير-أدائها-المالي-للربع-الثالث-من-2022-1069544787.html

انخفاض أسهم "ميتا" بنسبة 20 بالمائة بعد نشر تقرير أدائها المالي للربع الثالث من 2022

انخفاض أسهم "ميتا" بنسبة 20 بالمائة بعد نشر تقرير أدائها المالي للربع الثالث من 2022

تراجعت قيمة أسهم شركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها ‏أنشطة متطرفة) بنحو 20 بالمائة، بعد أن نشرت تقرير أدائها المالي خلال الربع الثالث من... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T15:31+0000

2022-10-27T15:31+0000

2022-10-27T15:31+0000

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موسكو - سبوتنيك. وخسرت "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها ‏أنشطة متطرفة) 5.6 بالمائة من قيمة أسهمها إلى 129.82 دولارا للسهم، أمس الأربعاء، وذلك قبل أن تنشر تقريرها المالي، والذي تسبب في انخفاض بنسبة 19.7 بالمائة أخرى إلى 104.3 دولارا للسهم.وكشف تقرير الأداء المالي لشركة "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها ‏أنشطة متطرفة) عن انخفاض صافي ربحها خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2022 بنسبة 36.2 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ 18.547 مليار دولار، في حين بلغت ربحية السهم المخففة 6.82 دولار، بانخفاض عن 10.11 دولار في العام السابق.وفي الوقت نفسه، زادت إيرادات "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها ‏أنشطة متطرفة) إلى 84.444 مليار دولار من 84.258 مليار دولار في عام 2021.وبحسب نتائج الربع الثالث لعام 2022، انخفض صافي ربح "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها ‏أنشطة متطرفة) بمقدار النصف على أساس سنوي إلى 4.395 مليار دولار، فيما بلغت أرباح السهم المخففة في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 1.64 دولار، مقارنة بـ3.22 دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وانخفضت الإيرادات بنسبة 4٪ بالمائة إلى 27.714 مليار دولار، بينما كانت التوقعات 27.57 مليار دولار.وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي تملكه "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها ‏أنشطة متطرفة) بشكل سنوي بنسبة 3 بالمائة فقط في شهري يوليو وسبتمبر، وبلغ متوسط ​​1.98 مليار شخص، في حين ارتفع عدد المستخدمين شهريا بنسبة 2 بالمائة إلى 2.96 مليار.وعلى وجه الخصوص، ستجمّد شركة "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها ‏أنشطة متطرفة) عمليات التوظيف في بعض أقسامها، فضلا عن تقليل عدد الموظفين في عدد من الأقسام، وبالتالي ، تتوقع الشركة أن يكون عدد الموظفين بحلول نهاية عام 2023 تقريبا على مستوى الربع السابق.

https://sputnikarabic.ae/20221023/ميتا-تهدد-بحظر-مشاركة-المحتوى-الإخباري-في-كندا-1069367927.html

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