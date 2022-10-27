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https://sputnikarabic.ae/20221027/بريطانيا-تدعو-مواطنيها-لاحترام-ثقافة-قطر-خلال-بطولة-كأس-العالم-2022-1069547916.html
بريطانيا تدعو مواطنيها لاحترام ثقافة قطر خلال بطولة كأس العالم 2022‏
بريطانيا تدعو مواطنيها لاحترام ثقافة قطر خلال بطولة كأس العالم 2022‏
ناشد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، مواطنيه باحترام ثقافة قطر المستضيفة لبطولة كأس ‏العالم، المقامة الشهر المقبل.‏ 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T17:19+0000
2022-10-27T17:19+0000
قطر
بطولة كأس العالم 2022
العالم
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وقال موضحا إن "هذه دول إسلامية، لديهم نقطة إنطلاق ثقافية مختلفة جدا عنا، أعتقد أنه من المهم عندما تكون زائرا لبلد أن تحترم ثقافة الدولة المستضيفة"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وتابع: "هؤلاء دول حرة لديها ثقافات مختلفة عنا، بالتالي أعتقد أنه من الأهمية بمكان كزائر عندما تحط الرحال في بلد ما أن تحترم ثقافة البلد الذي يستضيفك".وطالب وزير الخارجية البريطانية مواطنيه من مشجعي كرة الكرة بإظهار "القليل من المرونة والحلول الوسط"، أثناء تواجدهم في قطر.وأضاف مشيرا إلى أن "بريطانيا تعمل عن كثب مع السلطات القطرية في كل ما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم"، مؤكدا أن "القطريين حريصون جدا على ضمان سلامة المشجعين الذين يريدون الذهاب إلى هناك من أجل الاستمتاع بكرة القدم".ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم "قطر 2022" خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221025/أمير-قطر-يقول-إن-بلاده-تعرضت-لـحملة-غير-مسبوقة-منذ-فوزها-بتنظيم-كأس-العالم-1069438756.html
قطر
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قطر, بطولة كأس العالم 2022, العالم
قطر, بطولة كأس العالم 2022, العالم

بريطانيا تدعو مواطنيها لاحترام ثقافة قطر خلال بطولة كأس العالم 2022‏

17:19 GMT 27.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
علم بريطانيا
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ناشد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، مواطنيه باحترام ثقافة قطر المستضيفة لبطولة كأس ‏العالم، المقامة الشهر المقبل.‏
وقال موضحا إن "هذه دول إسلامية، لديهم نقطة إنطلاق ثقافية مختلفة جدا عنا، أعتقد أنه من المهم عندما تكون زائرا لبلد أن تحترم ثقافة الدولة المستضيفة"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وتابع: "هؤلاء دول حرة لديها ثقافات مختلفة عنا، بالتالي أعتقد أنه من الأهمية بمكان كزائر عندما تحط الرحال في بلد ما أن تحترم ثقافة البلد الذي يستضيفك".
وطالب وزير الخارجية البريطانية مواطنيه من مشجعي كرة الكرة بإظهار "القليل من المرونة والحلول الوسط"، أثناء تواجدهم في قطر.
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وأضاف مشيرا إلى أن "بريطانيا تعمل عن كثب مع السلطات القطرية في كل ما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم"، مؤكدا أن "القطريين حريصون جدا على ضمان سلامة المشجعين الذين يريدون الذهاب إلى هناك من أجل الاستمتاع بكرة القدم".
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم "قطر 2022" خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
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