https://sputnikarabic.ae/20221027/بوتين-يعلن-أن-روسيا-ستطور-علاقاتها-مع-السعودية-ويدعم-انضمامها-إلى-بريكس-1069548464.html
بوتين يعلن أن روسيا تطور علاقاتها مع السعودية ويدعم انضمامها إلى "بريكس"
بوتين يعلن أن روسيا تطور علاقاتها مع السعودية ويدعم انضمامها إلى "بريكس"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T17:36+0000
2022-10-27T17:36+0000
2022-10-27T17:40+0000
روسيا
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين أمام نادي فالداي ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تدعم رغبة السعودية الانضمام إلى بريكس: "نعم، ندعمها. وهذا يتطلب إجماع جميع البلدان".وأضاف أن "السعودية دولة سريعة النمو، وهذا لا يرجع فقط إلى حقيقة أنها رائدة في إنتاج الهيدروكربونات وإنتاج النفط". وتابع "يرجع ذلك إلى حقيقة أن ولي العهد، وحكومة المملكة العربية السعودية، لديهما خطط كبيرة، وهو أمر مهم للغاية لتنويع الاقتصاد".وأكد أن "محمد بن سلمان يؤيد استقرار أسواق الطاقة ولديه موقف متوازن لصالح المنتجين والمستهلكين".
https://sputnikarabic.ae/20221027/الرئيس-بوتين-يلقي-خطابا-في-لقاء-نادي-فالداي-1069537354.html
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روسيا, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين
روسيا, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين
بوتين يعلن أن روسيا تطور علاقاتها مع السعودية ويدعم انضمامها إلى "بريكس"
17:36 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 17:40 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن موسكو تدعم انضمام الرياض إلى تحالف بريكس.
وقال بوتين
أمام نادي فالداي ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تدعم رغبة السعودية الانضمام إلى بريكس: "نعم، ندعمها. وهذا يتطلب إجماع جميع البلدان".
وأضاف أن "السعودية دولة سريعة النمو، وهذا لا يرجع فقط إلى حقيقة أنها رائدة في إنتاج الهيدروكربونات وإنتاج النفط".
وتابع "يرجع ذلك إلى حقيقة أن ولي العهد، وحكومة المملكة العربية السعودية، لديهما خطط كبيرة، وهو أمر مهم للغاية لتنويع الاقتصاد".
وأكد أن "محمد بن سلمان يؤيد استقرار أسواق الطاقة ولديه موقف متوازن لصالح المنتجين والمستهلكين".
وأوضح الرئيس الروسي "قمنا مؤخرا بتحديد وضع المملكة العربية السعودية في منظمة شنغهاي للتعاون، وسنطور علاقتنا معها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف".