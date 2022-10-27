https://sputnikarabic.ae/20221027/بوتين-يقول-إن-أردوغان-شريك-موثوق-به-لكنه-ليس-سهلاً-1069550348.html

بوتين يقول إن أردوغان شريك موثوق به لكنه ليس سهلاً

بوتين يقول إن أردوغان شريك موثوق به لكنه ليس سهلاً

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه شريك ثابت وموثوق، وإن كان ليس سهلاً. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T19:02+0000

2022-10-27T19:02+0000

2022-10-27T19:03+0000

فلاديمير بوتين

رجب طيب أردوغان

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين متحدثا في الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للمناقشة، إن روسيا وتركيا لديهما العديد من الاتجاهات المتوافقة للمصالح المشتركة - في السياحة والزراعة وقطاع البناء.وذكر أن الجانب التركي وافق على إنشاء مركز للغاز يعتمد في المقام الأول على مصالحه الخاصة.وأضاف الرئيس الروسي بوتين أن: "الرئيس أردوغان لا يسمح لنفسه أبداً بالجلوس على رقبته والاسترشاد بمصالح دول ثالثة. لكنه بالطبع يدافع عن مصالحه في الحوار معنا أولاً وقبل كل شيء".ورأى أنه "بهذا المعنى، فإن تركيا بشكل عام والرئيس أردوغان خاصة ليسوا شركاء سهلين. العديد من القرارات تولد في مثل هذه النقاشات الطويلة والصعبة، ولكن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى هذه الاتفاقات. وكقاعدة، نحن نتوصل إلى هذه الاتفاقات. وبهذا المعنى، أردوغان هو، بالطبع شريك ثابت وموثوق ".وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.ويرى أردوغان، أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز الروسي، عبر تركيا.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تركيا لم تنضم إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، مشيراً إلى أن أنها من أكبر المستوردين للغاز الروسي.وفي وقت سابق، أكد مصدر تركي، أن موسكو وأنقرة تعملان حالياً، على تقييم كافة جوانب مشروع إنشاء مركز في تركيا لتوزيع الغاز الروسي.

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فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان