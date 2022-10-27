https://sputnikarabic.ae/20221027/بيسكوف-يؤكد-لـسبوتنيك-مشاركة-بوتين-في-لقاء-قادة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1069537136.html
بيسكوف يؤكد لـ"سبوتنيك" مشاركة بوتين في لقاء قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بيسكوف يؤكد لـ"سبوتنيك" مشاركة بوتين في لقاء قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم المشاركة في لقاء قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوم غد... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T12:23+0000
2022-10-27T12:23+0000
2022-10-27T12:26+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يعتزم المشاركة في جلسة المنظمة: "نعم، يعتزم ذلك".ويأتي لقاء قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعد انتهاء التدريبات العسكرية للمنظمة في طاجيكستان، الأسبوع الماضي، حيث يتدرب العسكريون على الدفاع عن دوشنبيه من "هجوم" الجماعات الإجرامية.وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أنه، لأول مرة في سيناريو التدريبات، تم ذكر مجموعات إرهابية حقيقية خلال تنفيذ العمليات، مثل تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من دول العالم).عند الانتهاء من المناورات، قال رئيس أركان المنظمة، الجنرال أناتولي سيدورو، إن جيش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في التدريبات يستخدم خبرة الجيش الروسي في دونباس.وأقيمت تدريبات "روبيج 2022" في الفترة من 10 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول، وبدأت المرحلة النشطة من التدريبات في 17 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20221021/تدريبات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تحاكي-صد-هجوم-الإرهابيين-على-العاصمة-1069309221.html
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روسيا
بيسكوف يؤكد لـ"سبوتنيك" مشاركة بوتين في لقاء قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
12:23 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 12:26 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم المشاركة في لقاء قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوم غد الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يعتزم المشاركة في جلسة المنظمة: "نعم، يعتزم ذلك".
ويأتي لقاء قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعد انتهاء التدريبات العسكرية للمنظمة
في طاجيكستان، الأسبوع الماضي، حيث يتدرب العسكريون على الدفاع عن دوشنبيه من "هجوم" الجماعات الإجرامية.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أنه، لأول مرة في سيناريو التدريبات، تم ذكر مجموعات إرهابية حقيقية خلال تنفيذ العمليات، مثل تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من دول العالم).
وفقًا لخطة التمرين، فإن خطط المسلحين ليست مجرد خطط افتراضية بالهجوم على المنطقة الحدودية، ولكن أيضًا الاستيلاء على دوشنبيه، وصد جيش من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالتنسيق المشترك هذا الهجوم.
عند الانتهاء من المناورات، قال رئيس أركان المنظمة، الجنرال أناتولي سيدورو، إن جيش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في التدريبات يستخدم خبرة الجيش الروسي في دونباس.
وأقيمت تدريبات "روبيج 2022" في الفترة من 10 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول، وبدأت المرحلة النشطة من التدريبات في 17 أكتوبر.