https://sputnikarabic.ae/20221027/بيسكوف-يعتبر-أن-الغرب-يحلل-خطاب-الرئيس-بوتين-بعمق-1069549374.html
بيسكوف يعتبر أن الغرب يحلل خطاب الرئيس بوتين "بعمق"
بيسكوف يعتبر أن الغرب يحلل خطاب الرئيس بوتين "بعمق"
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أصداء خطاب الرئيس بوتين في فالداي سيكون مسموعًا بالتأكيد، ولكنهم (الغرب) لا يعترفون أنهم يحللونه بعمق. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T18:24+0000
2022-10-27T18:24+0000
2022-10-27T18:44+0000
الكرملين
فلاديمير بوتين
روسيا
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وأردف بيسكوف: "خطاب بوتين اليوم ليس مجرد كلمة مجدولة، بل هو عرض لوجهة نظر عالمية، ويصنف بين أفضل 10 خطابات ذهبية للرئيس".وأشار بيسكوف إلى أن الجماعات الإرهابية لا تزال موجودة في سوريا، و روسيا تعتبر ذلك سلبيا، وستستمر في مساعدة السلطات في مكافحة الإرهاب.وقال بيسكوف إن "اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيعقد عشية قمة مقررة بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا وكجزء من التحضير لها".وأوضح بيسكوف عندما سئل عما إذا كانت القمة تعقد بمبادرة من يريفان أن "أرمينيا تقود المنظمة الآن".
https://sputnikarabic.ae/20221027/الرئيس-بوتين-يلقي-خطابا-في-لقاء-نادي-فالداي-1069537354.html
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الكرملين, فلاديمير بوتين, روسيا
الكرملين, فلاديمير بوتين, روسيا
بيسكوف يعتبر أن الغرب يحلل خطاب الرئيس بوتين "بعمق"
18:24 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 18:44 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أصداء خطاب الرئيس بوتين في فالداي سيكون مسموعًا بالتأكيد، ولكنهم (الغرب) لا يعترفون أنهم يحللونه بعمق.
وأردف بيسكوف: "خطاب بوتين اليوم ليس مجرد كلمة مجدولة، بل هو عرض لوجهة نظر عالمية، ويصنف بين أفضل 10 خطابات ذهبية للرئيس".
وأشار بيسكوف إلى أن الجماعات الإرهابية لا تزال موجودة في سوريا، و روسيا تعتبر ذلك سلبيا، وستستمر في مساعدة السلطات في مكافحة الإرهاب.
لسوء الحظ، لا تزال هناك مجموعات إرهابية على الأراضي السورية، كما تعلمون، بذلت روسيا جهودًا كبيرة لتحرير سوريا من قبضة الإرهابيين، وبالطبع لا يمكننا اعتبار هذا الوضع إلا سلبيا، وستواصل روسيا مساعدة القيادة السورية بمحاربة الإرهابيين وهذا ما تفعله.
وقال بيسكوف إن "اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيعقد عشية قمة مقررة بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا وكجزء من التحضير لها".
وأوضح بيسكوف
عندما سئل عما إذا كانت القمة تعقد بمبادرة من يريفان أن "أرمينيا تقود المنظمة الآن".