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https://sputnikarabic.ae/20221027/تختار-أهدافها-بدقة-روسيا-تطور-ألغاما-ذكية-مضادة-للدبابات-1069530967.html
تختار أهدافها بدقة... روسيا تطور ألغاما ذكية مضادة للدبابات
تختار أهدافها بدقة... روسيا تطور ألغاما ذكية مضادة للدبابات
تطور روسيا وسائل مختلفة لمكافحة دبابات العدو، ومنها ألغام "بي تي كي إم - آر"، التي تعد من أقوى الألغام المضادة للدبابات في العالم. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T10:35+0000
2022-10-27T10:35+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتمثل هذه الألغام نوعا من الذخيرة الذكية التي تم تصميمها بتقنيات تمكنها من هزيمة الدبابات المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية؟ويقول الموقع الروسي إن اللغم "بي تي كي إم - 1 آر" يمكنه تحديد المركبة العسكرية التي يمكن تفجيرها اعتمادا على بيانات تحددها أجهزة خاصة برصد بصمة الصوت وقوة الاهتزازات المرافقة لحركة المركبة.ويتم تركيب هذه الألغام بطريقة يدوية على مسافة تتراوح بين 5 إلى 50 مترا من المسار المتوقع الذي يمكن أن تسلكه دبابات العدو، ما يجعل عملية اكتشافها بواسطة كاسحات الألغام في غاية الصعوبة.ويتكون اللغم من جزئين هما منصة القاذف والجزء القتالي، الذي يتم تزويده بوسائل استشعار بالأشعة تحت الحمراء.كيف يعمل اللغم؟عندما تصبح الدبابة المعادية على بعد 50 مترا من موقع اللغم يتم إطلاق الجزء القتالي بشحنته التدميرية في مسار باليستي نحو المركبة بتعقب بصمتها الحرارية، حتى يصل إلى الهدف ليقوم بتفجيره من أعلى.
https://sputnikarabic.ae/20221026/آر-بي-جي---27-قاذف-صاروخي-مضاد-للدبابات-بقدرات-خارقة-1069506751.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

تختار أهدافها بدقة... روسيا تطور ألغاما ذكية مضادة للدبابات

10:35 GMT 27.10.2022
© AP Photo / Khalid Mohammedدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Khalid Mohammed
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تطور روسيا وسائل مختلفة لمكافحة دبابات العدو، ومنها ألغام "بي تي كي إم - آر"، التي تعد من أقوى الألغام المضادة للدبابات في العالم.
وتمثل هذه الألغام نوعا من الذخيرة الذكية التي تم تصميمها بتقنيات تمكنها من هزيمة الدبابات المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ما هي المواصفات الفنية؟

الارتفاع: 51 سم.
قطر الجزء المتفجر: 22 سم.
وزن اللغم: 20 كغ تقريبا.
وزن الجزء المتفجر: 2.8 كغ.
سمك الدروع التي يمكن اختراقها: لا تقل عن 7 سم.
زمن التدمير الذاتي: من يوم إلى 10 أيام وفقا لطبيعة المهمة.
ويقول الموقع الروسي إن اللغم "بي تي كي إم - 1 آر" يمكنه تحديد المركبة العسكرية التي يمكن تفجيرها اعتمادا على بيانات تحددها أجهزة خاصة برصد بصمة الصوت وقوة الاهتزازات المرافقة لحركة المركبة.
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أمس, 14:39 GMT
ويتم تركيب هذه الألغام بطريقة يدوية على مسافة تتراوح بين 5 إلى 50 مترا من المسار المتوقع الذي يمكن أن تسلكه دبابات العدو، ما يجعل عملية اكتشافها بواسطة كاسحات الألغام في غاية الصعوبة.
ويتكون اللغم من جزئين هما منصة القاذف والجزء القتالي، الذي يتم تزويده بوسائل استشعار بالأشعة تحت الحمراء.

كيف يعمل اللغم؟

عندما تصبح الدبابة المعادية على بعد 50 مترا من موقع اللغم يتم إطلاق الجزء القتالي بشحنته التدميرية في مسار باليستي نحو المركبة بتعقب بصمتها الحرارية، حتى يصل إلى الهدف ليقوم بتفجيره من أعلى.
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMT
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