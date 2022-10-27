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تشديد الأمن حول السفارة الروسية في زيمبابوي بعد واقعة إطلاق نار
تشديد الأمن حول السفارة الروسية في زيمبابوي بعد واقعة إطلاق نار
أعلنت الشرطة في زيمبابوي، اليوم الخميس، تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية في هراري، وذلك على خلفية استهداف رجل أمن بالسفارة، أمس الأربعاء، والذي أطلق... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T17:00+0000
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جوهانسبرج - سبوتنيك. وأكد مساعد مفوض الشرطة في زيمبابوي، بول نياثي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن "الشرطة عززت الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية في العاصمة هراري بعد واقعة إطلاق نار حدثت مساء أمس الأربعاء".وأفاد المسؤول الأمني بـ"استمرار التحقيقات، وأنه سيتبعها بيان حول الدافع وراء إطلاق النار".وكان موقع صحيفة "ذا هيرالد" المحلية قد أفاد اليوم، بإصابة شخص برصاص رجل أمن بالسفارة الروسية في حوالي السابعة مساء (التوقيت المحلي) وتم نقله إلى مستشفى "باريرنياتوا"، واصفاً حالته بالخطرة.وذكر أن هوية الشاب لا تزال مجهولة وأن الشرطة شرعت في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وسبب اقتراب الرجل من الشرطي.وأعلنت الشرطة في بيان، إن المشتبه به يبلغ 24 عاما ويخضع حاليا للعلاج.
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تشديد الأمن حول السفارة الروسية في زيمبابوي بعد واقعة إطلاق نار

17:00 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / Jekesai Njikizana الوضع في هراري، زيمبابوي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
 الوضع في هراري، زيمبابوي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / Jekesai Njikizana
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أعلنت الشرطة في زيمبابوي، اليوم الخميس، تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية في هراري، وذلك على خلفية استهداف رجل أمن بالسفارة، أمس الأربعاء، والذي أطلق الرصاص على الجاني.
جوهانسبرج - سبوتنيك. وأكد مساعد مفوض الشرطة في زيمبابوي، بول نياثي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن "الشرطة عززت الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية في العاصمة هراري بعد واقعة إطلاق نار حدثت مساء أمس الأربعاء".

وأفاد المسؤول الأمني بـ"استمرار التحقيقات، وأنه سيتبعها بيان حول الدافع وراء إطلاق النار".
الوضع في هراري، زيمبابوي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
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9 أكتوبر, 06:08 GMT
وكان موقع صحيفة "ذا هيرالد" المحلية قد أفاد اليوم، بإصابة شخص برصاص رجل أمن بالسفارة الروسية في حوالي السابعة مساء (التوقيت المحلي) وتم نقله إلى مستشفى "باريرنياتوا"، واصفاً حالته بالخطرة.

وذكر أن هوية الشاب لا تزال مجهولة وأن الشرطة شرعت في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وسبب اقتراب الرجل من الشرطي.
وأعلنت الشرطة في بيان، إن المشتبه به يبلغ 24 عاما ويخضع حاليا للعلاج.
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