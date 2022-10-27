https://sputnikarabic.ae/20221027/خامنئي-يدعو-الإيرانيين-للاتحاد-ضد-التهديدات-الأمنية-عقب-تفجير-شيراز-ويؤكد-أن-مرتكبي-الجريمة-1069532136.html
خامنئي يدعو الإيرانيين للاتحاد ضد التهديدات الأمنية عقب تفجير شيراز ويؤكد أن مرتكبي الجريمة سيعاقبون
خامنئي يدعو الإيرانيين للاتحاد ضد التهديدات الأمنية عقب تفجير شيراز ويؤكد أن مرتكبي الجريمة سيعاقبون
أدان المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، "الجريمة النكراء التي طالت مرقد أحمد بن موسى في مدينة شيراز"، مقدما التعازي لعائلات الضحايا ومتمنيا... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T10:23+0000
2022-10-27T10:23+0000
2022-10-27T10:23+0000
أخبار إيران
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وقال خامنئي، في حطاب له، إن "جريمة مرقد السيد أحمد بن الإمام الكاظم عليهما السلام (شاهجراغ) أحزنت القلوب ومنفذوها سينالون جزاءهم بالتأكيد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: "ألم فقدان الأحباء وتدنيس مرقد أهل البيت عليهم السلام لن يعوض إلا بالبحث عن العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الفاجعة واتخاذ الإجراءات الحاسمة والحكيمة حيالها".وشدد خامنئي على "ضرورة الاتحاد ضد العدو وعملائه الخونة أو الجاهلين والغافلين، بدءا من الأجهزة الأمنية والقضائية إلى النشطاء في مجال الفكر والاعلام وانتهاء بأبناء الشعب الإيراني"وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
خامنئي يدعو الإيرانيين للاتحاد ضد التهديدات الأمنية عقب تفجير شيراز ويؤكد أن مرتكبي الجريمة سيعاقبون
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أدان المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، "الجريمة النكراء التي طالت مرقد أحمد بن موسى في مدينة شيراز"، مقدما التعازي لعائلات الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وقال خامنئي، في حطاب له، إن "جريمة مرقد السيد أحمد بن الإمام الكاظم عليهما السلام (شاهجراغ) أحزنت القلوب ومنفذوها سينالون جزاءهم بالتأكيد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف: "ألم فقدان الأحباء وتدنيس مرقد أهل البيت عليهم السلام لن يعوض إلا بالبحث عن العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الفاجعة واتخاذ الإجراءات الحاسمة والحكيمة حيالها".
وشدد خامنئي على "ضرورة الاتحاد ضد العدو وعملائه الخونة أو الجاهلين والغافلين، بدءا من الأجهزة الأمنية والقضائية إلى النشطاء في مجال الفكر والاعلام وانتهاء بأبناء الشعب الإيراني"
وكان تنظيم "داعش"
الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح
استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.