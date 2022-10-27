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https://sputnikarabic.ae/20221027/خبير-عسكري-يكشف-السلاح-الروسي-الرادع-للصواريخ-الأمريكية-الفرط-صوتية-1069546894.html
خبير عسكري يكشف السلاح الروسي الرادع للصواريخ الأمريكية الفرط صوتية
خبير عسكري يكشف السلاح الروسي الرادع للصواريخ الأمريكية الفرط صوتية
اعتبر خبراء عسكريون اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-500" يمكن أن تكون ردًا على الأسلحة الفرط صوتية التي تصنعها الولايات المتحدة. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T16:40+0000
2022-10-27T16:40+0000
روسيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصرح رئيس تحرير مجلة "ناتسيونالنايا أبورونا (الدفاع الوطني) الروسية إيغور كوروتشينكو أنه "على الرغم من بعض الإخفاقات في الفترة السابقة، تواصل الولايات المتحدة العمل باستمرار على تصنيع أسلحة فرط صوتية وهذه العملية ستنتهي بالطبع بتبنيها من قبل الجيش الأمريكي".وأضاف كوروتشينكو: "ينبغي على الجانب الروسي أن ينطلق من حقيقة أن الولايات المتحدة ستمتلك صواريخ فرط صوتية في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.وأعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي، غابي كاماريلو، في 8 أيلول/سبتمبر، بأن واشنطن تتوقع دخول أول دفعة من الأسلحة "فرط الصوتية" الخدمة بحلول نهاية عام 2023.وتابع كاماريلو ردا على سؤال حول تغيير محتمل في توقيت توريد الأسلحة "فرط صوتية"، قائلا "لا أتوقع أي تأخير".ووفقا لكاماريلو، نجح المطورون العسكريون الأميريكون من إنشاء أنظمة أسلحة جديدة "بسرعة وكفاءة غير مسبوقة" من أجل تسليمها للجيش الأمريكي كجزء من برنامج التحديث.
https://sputnikarabic.ae/20220820/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تطور-وسائل-مكافحة-للأسلحة-فرط-الصوتية-1066642778.html
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روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير عسكري يكشف السلاح الروسي الرادع للصواريخ الأمريكية الفرط صوتية

16:40 GMT 27.10.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ إس - 500
صواريخ إس - 500 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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اعتبر خبراء عسكريون اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-500" يمكن أن تكون ردًا على الأسلحة الفرط صوتية التي تصنعها الولايات المتحدة.
وصرح رئيس تحرير مجلة "ناتسيونالنايا أبورونا (الدفاع الوطني) الروسية إيغور كوروتشينكو أنه "على الرغم من بعض الإخفاقات في الفترة السابقة، تواصل الولايات المتحدة العمل باستمرار على تصنيع أسلحة فرط صوتية وهذه العملية ستنتهي بالطبع بتبنيها من قبل الجيش الأمريكي".
وأضاف كوروتشينكو: "ينبغي على الجانب الروسي أن ينطلق من حقيقة أن الولايات المتحدة ستمتلك صواريخ فرط صوتية في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
بحلول هذا الوقت يجب على روسيا زيادة إنتاج أحدث أنظمة "إس-500" القادرة على ضرب مجموعة واسعة من الأهداف الهجومية، بما في ذلك الأسلحة الفرط صوتية.
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البنتاغون: الولايات المتحدة تطور وسائل مكافحة للأسلحة فرط الصوتية
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وأعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي، غابي كاماريلو، في 8 أيلول/سبتمبر، بأن واشنطن تتوقع دخول أول دفعة من الأسلحة "فرط الصوتية" الخدمة بحلول نهاية عام 2023.
وتابع كاماريلو ردا على سؤال حول تغيير محتمل في توقيت توريد الأسلحة "فرط صوتية"، قائلا "لا أتوقع أي تأخير".
ووفقا لكاماريلو، نجح المطورون العسكريون الأميريكون من إنشاء أنظمة أسلحة جديدة "بسرعة وكفاءة غير مسبوقة" من أجل تسليمها للجيش الأمريكي كجزء من برنامج التحديث.
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