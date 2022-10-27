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https://sputnikarabic.ae/20221027/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-يقول-إن-الفتنة-في-إيران-تمت-بواسطة-المثلث-العبري-العربي-الغربي-المشؤوم-1069535258.html
رئيس أركان الجيش الإيراني يقول إن الفتنة في إيران تمت بواسطة "المثلث العبري العربي الغربي المشؤوم"
رئيس أركان الجيش الإيراني يقول إن الفتنة في إيران تمت بواسطة "المثلث العبري العربي الغربي المشؤوم"
اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، "مثيري الشغب شركاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد أحمد بن موسى الكاظم في... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T11:43+0000
2022-10-27T11:43+0000
أخبار إيران
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وقال اللواء باقري، في بيان له، إن "ضمان الأمن والحفاظ على أرواح وأموال الشعب الإيراني يأتي ضمن أولويات القوات المسلحة المقتدرة الإيرانية".وأكد أن "المخططين والمنفذين لجريمة المزار الديني في شيراز سيقعون قريبا في كمين قوى الأمن والاستخبارات الإيرانية وسيعاقبون على أفعالهم المشينة".وأضاف رئيس أركان الجيش الإيراني: "على المشاغبين والمخدوعين أن يعلموا أن أمن أرواح وممتلكات النبلاء في إيران هو الخط الأحمر للقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الفتنة في إيران تم تصميمها وقيادتها من قبل المثلث المشؤوم العبري- العربي -الغربي".وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.
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أخبار إيران
أخبار إيران

رئيس أركان الجيش الإيراني يقول إن الفتنة في إيران تمت بواسطة "المثلث العبري العربي الغربي المشؤوم"

11:43 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
 رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، "مثيري الشغب شركاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد أحمد بن موسى الكاظم في مدينة شيراز جنوبي البلاد".
وقال اللواء باقري، في بيان له، إن "ضمان الأمن والحفاظ على أرواح وأموال الشعب الإيراني يأتي ضمن أولويات القوات المسلحة المقتدرة الإيرانية".
وأكد أن "المخططين والمنفذين لجريمة المزار الديني في شيراز سيقعون قريبا في كمين قوى الأمن والاستخبارات الإيرانية وسيعاقبون على أفعالهم المشينة".
وأضاف رئيس أركان الجيش الإيراني: "على المشاغبين والمخدوعين أن يعلموا أن أمن أرواح وممتلكات النبلاء في إيران هو الخط الأحمر للقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الفتنة في إيران تم تصميمها وقيادتها من قبل المثلث المشؤوم العبري- العربي -الغربي".
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.
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