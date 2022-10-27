https://sputnikarabic.ae/20221027/رئيس-الوزراء-البريطاني-الجديد-ريشي-سوناك-لن-يحضر-قمة-المناخ-في-مصر-1069546716.html
رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك لن يحضر قمة المناخ في مصر
رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك لن يحضر قمة المناخ في مصر
أعلن داونينغ ستريت، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني المعين حديثا، ريشي سوناك، لن يحضر قمة المناخ (كوب 27)، المنعقدة في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T16:25+0000
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ونفى داونينغ ستريت أن يمثل غياب سوناك عن قمة (كوب 27) عدم التزام من ناحيته بمعالجة التغير المناخي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وأوضح داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد لن يحضر قمة المناخ "بسبب الالتزامات المحلية الملحة الأخرى التي يواجهها، بما في ذلك الاستعدادات لميزانية الخريف".وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت: "ما زلنا ملتزمين بتحقيق صافي الصفر وقيادة العمل الدولي والمحلي لمعالجة تغير المناخ، إن المملكة المتحدة تتقدم على العديد من البلدان الأخرى على صافي الصفر".وتابعت: "من الواضح أننا سنواصل العمل عن كثب مع مصر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الـ27، وللتأكد من أن جميع الدول تحرز تقدما في الالتزامات التاريخية التي تعهدت بها في ميثاق غلاسكو للمناخ".وأضافت أن المملكة المتحدة ستكون "ممثلة بالكامل بوزراء كبار آخرين"، بما في ذلك الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف، ألوك شارما.وصُممت القمم المناخية السنوية للأمم المتحدة لمساعدة الحكومات على الاتفاق على خطوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.وفي العام الماضي، استضافت المملكة المتحدة قمة المناخ (كوب 26) في غلاسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-البيئة-المصرية-مؤتمري-كوب-27-و28-نقلة-في-الدور-العربي-بملف-المناخ-1068903645.html
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بريطانيا, مصر, العالم
رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك لن يحضر قمة المناخ في مصر
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أعلن داونينغ ستريت، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني المعين حديثا، ريشي سوناك، لن يحضر قمة المناخ (كوب 27)، المنعقدة في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ونفى داونينغ ستريت أن يمثل غياب سوناك عن قمة (كوب 27) عدم التزام من ناحيته بمعالجة التغير المناخي، وفقا لهيئة
الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضح داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد لن يحضر قمة المناخ "بسبب الالتزامات المحلية الملحة الأخرى التي يواجهها، بما في ذلك الاستعدادات لميزانية الخريف".
وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت: "ما زلنا ملتزمين بتحقيق صافي الصفر وقيادة العمل الدولي والمحلي لمعالجة تغير المناخ، إن المملكة المتحدة تتقدم على العديد من البلدان الأخرى على صافي الصفر".
وتابعت: "من الواضح أننا سنواصل العمل عن كثب مع مصر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الـ27، وللتأكد من أن جميع الدول تحرز تقدما في الالتزامات التاريخية التي تعهدت بها في ميثاق غلاسكو للمناخ".
وأضافت أن المملكة المتحدة ستكون "ممثلة بالكامل بوزراء كبار آخرين"، بما في ذلك الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف، ألوك شارما.
وصُممت القمم المناخية السنوية للأمم المتحدة لمساعدة الحكومات على الاتفاق على خطوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وفي العام الماضي، استضافت المملكة المتحدة قمة المناخ (كوب 26) في غلاسكو.