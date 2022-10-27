https://sputnikarabic.ae/20221027/رامافوزا-يعرب-عن-أسفه-بسبب-تحذير-أمريكي-من-هجوم-إرهابي-في-جنوب-أفريقيا-1069548047.html

رامافوزا يعرب عن أسفه بسبب تحذير أمريكي من هجوم إرهابي في جنوب أفريقيا

رامافوزا يعرب عن أسفه بسبب تحذير أمريكي من هجوم إرهابي في جنوب أفريقيا

عبر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن أسفه، اليوم الخميس، لإصدار السفارة الأمريكية تحذيرا من هجوم "إرهابي" محتمل في بلاده دون التشاور مع حكومته. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T17:32+0000

2022-10-27T17:32+0000

2022-10-27T17:32+0000

جنوب أفريقيا

إرهاب

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وقال الرئيس رامافوزا خلال مؤتمر صحفي: "من المؤسف أن الولايات المتحدة أصدرت هذا النوع من التحذير دون أن تجري أي نوع من المناقشة معنا".وأضاف: "أي نوع من التحذير سيصدر من حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وإنه من المؤسف أن حكومة أخرى تصدر مثل هذا التهديد لنشر الذعر في أوساط شعبنا".وحذرت الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، من هجوم "إرهابي" محتمل خلال عطلة الأسبوع في جوهانسبرغ المركز المالي لجنوب أفريقيا وأكبر مدن الدولة.وحددت واشنطن منطقة ساندتون كهدف محتمل والتي يشار إليها عموما كأغنى ميل مربع في القارة الأفريقية والتي تضم مزيجا من المحال الراقية وأبراج المكاتب التجارية الفخمة والبنوك.وقالت السفارة الأمريكية لدى جنوب أفريقيا على موقعها الإلكتروني إن: "الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن الإرهابيين ربما يخططون لشن هجوم يستهدف أكبر تجمعات للأشخاص في موقع غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى بجوهانسبرغ".وقالت إن الهجوم يمكن أن يحدث يوم السبت المقبل. ولم يكن هناك رد فوري من السلطات في جنوب أفريقيا.وصدرت العديد من التحذيرات من هجمات إرهابية محتملة ووشيكة في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة لكن لم يقع أي منها.يساعد جيش جنوب إفريقيا موزمبيق المجاورة في محاربة تمرد متطرف، حيث نشر أكثر من ألف جندي منذ يوليو/ تموز من العام الماضي.

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