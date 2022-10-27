https://sputnikarabic.ae/20221027/رسائل-روسيا-من-تدريبات-الردع-النووي-1069544421.html
رسائل روسيا من تدريبات الردع النووي
رسائل روسيا من تدريبات الردع النووي
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تجري تدريبات تحاكي هجوما نوويا؛ هجوم إرهابي على مزار ديني جنوبي إيران؛ لبنان يوقع مع إسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T15:28+0000
2022-10-27T15:28+0000
2022-10-28T09:52+0000
راديو
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1069544000_534:0:1387:480_1920x0_80_0_0_0a8654f05fa3e88bb3620916ccac283e.jpg
رسائل روسيا من تدريبات الردع النووي
رسائل روسيا من تدريبات الردع النووي
شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ تدريبات قوات الردع الاستراتيجي، حيث نفذت القوات المهام الموكلة إليها كاملة، وأصابت الصواريخ التي تم إطلاقها أهدافها.حول هذا الموضوع، قال نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية الاستراتيجية، صهيب خزار:توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيلوقعت إسرائيل ولبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبول أطراف ورفض أطراف أخرى من كلا الجانبين.حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، سركيس أبو زيد لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1069544000_640:0:1280:480_1920x0_80_0_0_1e6d8bf34dde4f098c5b03c10bfcef3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, аудио, حصاد الأسبوع
راديو, аудио, حصاد الأسبوع
رسائل روسيا من تدريبات الردع النووي
15:28 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 09:52 GMT 28.10.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تجري تدريبات تحاكي هجوما نوويا؛ هجوم إرهابي على مزار ديني جنوبي إيران؛ لبنان يوقع مع إسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ تدريبات قوات الردع الاستراتيجي، حيث نفذت القوات المهام الموكلة إليها كاملة، وأصابت الصواريخ التي تم إطلاقها أهدافها.
حول هذا الموضوع، قال نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية الاستراتيجية، صهيب خزار:
"روسيا أرادات إيصال عدة رسائل من خلال هذه التدريبات، رسائل مطمئنة للحلفاء، ورسائل تهديد للأعداء الذين يتربصون بها، وأن استهدافها لن يمر بهذه البساطة، وهي تحذير لنظام كييف في حال إقدامه على أي تهور بخصوص استخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية، وهذا لا أستبعد فعله من قبل هذه المجاميع الإرهابية والمرتزقة".
توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
وقعت إسرائيل ولبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبول أطراف ورفض أطراف أخرى من كلا الجانبين.
حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، سركيس أبو زيد لـ"حصاد الأسبوع":
"قوة هذا الاتفاق هي في الضمانة الأمريكية، وليس بالمؤسسات الدستورية والقانونية في إسرائيل أو في لبنان. طبعا الجميع محكوم بتمرير هذا الاتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشيل عون في نهاية الشهر الجاري، لأنه لن تكون هناك بعد ذلك مؤسسة شرعية لبنانية قادرة على إعطاء الموافقة لهذا الموضوع، ولا يمكن لمثل هكذا اتفاق أن يمر أو أن يعطي حزب الله الموافقة عليه لولا التدخل والموافقة الإيرانية على هذا الترسيم، بالنسبة للضمانات على اتفاق ترسيم الحدود فهي سرية لم ترد في التفاهم، ولم يتم الإعلان عنها، إلا أنها أعطيت لإسرائيل وللبنان، ولشركات البترول القادرة على استخراج هذه الثروة النفطية بحيث تبقى الولايات المتحدة هي الحكم والضاغط على الفريقين لحل المشاكل العالقة، الكل يعتبر إسرائيل قوة لا تقهر وهذا غير صحيح فإسرائيل لديها مشاكل داخلية وتفكك وتراجع في البنية العسكرية وهي أيضا تتفادى أي مواجهة عسكرية".
التفاصيل في الملف الصوتي...