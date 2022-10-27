https://sputnikarabic.ae/20221027/روسيا-تطلق-بعثة-تجارية-في-الفلبين-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1069553113.html
روسيا تطلق بعثة تجارية في الفلبين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
روسيا تطلق بعثة تجارية في الفلبين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
وقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، على أمر بإنشاء مكتب تمثيلي تجاري روسي في مانيلا، عاصمة الفلبين خلال العام الجاري. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T21:23+0000
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موسكو- سبوتنيك. تلقت وزارة التجارة الروسية تعليمات بالموافقة على هيكل وموظفي البعثة وفقا لإرشادات الحكومة. تهدف الخطوة إلى تعميق التعاون التجاري بين البلدين.وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "تلغرام" إن مهام البعثة التجارية ستشمل تطوير التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مساعدة المصدرين المحليين الذين يدخلون السوق الفلبينية.وأضافت الوزارة أن المستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية والتقنيات الرقمية والنقل والبنية التحتية للطاقة ستكون من بين أكثر القطاعات الواعدة في التعاون بين البلدين.تطورت التجارة بين روسيا والفلبين بشكل ديناميكي خلال السنوات الماضية. وفقا للوزارة، نما حجم التداول التجاري منذ عام 2017 بنسبة 73% وبحلول نهاية عام 2021 تجاوز مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221026/المكسيك-ترى-متسعا-لنمو-العلاقات-الاقتصادية-مع-روسيا-1069505018.html
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الفلبين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
الفلبين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا تطلق بعثة تجارية في الفلبين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
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وقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، على أمر بإنشاء مكتب تمثيلي تجاري روسي في مانيلا، عاصمة الفلبين خلال العام الجاري.
موسكو- سبوتنيك
. تلقت وزارة التجارة الروسية تعليمات بالموافقة على هيكل وموظفي البعثة وفقا لإرشادات الحكومة. تهدف الخطوة إلى تعميق التعاون التجاري بين البلدين.
وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "تلغرام" إن مهام البعثة التجارية ستشمل تطوير التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مساعدة المصدرين المحليين الذين يدخلون السوق الفلبينية.
وأضافت الوزارة أن المستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية والتقنيات الرقمية والنقل والبنية التحتية للطاقة ستكون من بين أكثر القطاعات الواعدة في التعاون بين البلدين
.
تطورت التجارة بين روسيا والفلبين بشكل ديناميكي خلال السنوات الماضية. وفقا للوزارة، نما حجم التداول التجاري منذ عام 2017 بنسبة 73% وبحلول نهاية عام 2021 تجاوز مليار دولار.