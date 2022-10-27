https://sputnikarabic.ae/20221027/سلطات-زابوروجيه-تبدأ-عملية-فحص-انتقائية-لهواتف-المواطنين--1069534370.html
سلطات زابوروجيه تبدأ عملية فحص وقائية لهواتف المواطنين
سلطات زابوروجيه تبدأ عملية فحص وقائية لهواتف المواطنين
أفاد فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، ببدء عناصر الشرطة بتنفيذ فحص وقائي لأجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T11:19+0000
2022-10-27T11:19+0000
2022-10-27T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روجوف على قناته في "تلغرام": "إن نظام الأحكام العرفية في منطقة زابوروجيه، الذي أدخله مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا للتشريعات الفيدرالية، تفرض رقابة عسكرية مسبقة. وابتداء من اليوم، في منطقة زابوروجيه، بدأ ضباط تطبيق القانون عمليات فحص وقائية انتقائية الهواتف المحمولة للمواطنين".وقال: "إذا اشترك شخص ما في مصادر الدعاية، فسوف يتلقى تحذيرا لأول مرة. في المستقبل، سيتم تغريم المخالفين. يتم تطبيق المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الخبيثة لمتطلبات قانون أنشطة العملاء الأجانب".
https://sputnikarabic.ae/20221027/القوات-الروسية-تسقط-حوامة-أوكرانية-من-طراز-مي-8-1069533843.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات زابوروجيه تبدأ عملية فحص وقائية لهواتف المواطنين
11:19 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
أفاد فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، ببدء عناصر الشرطة بتنفيذ فحص وقائي لأجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين.
وقال روجوف على قناته في "تلغرام": "إن نظام الأحكام العرفية في منطقة زابوروجيه، الذي أدخله مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا للتشريعات الفيدرالية، تفرض رقابة عسكرية مسبقة. وابتداء من اليوم، في منطقة زابوروجيه، بدأ ضباط تطبيق القانون عمليات فحص وقائية انتقائية الهواتف المحمولة للمواطنين".
وأوضح روجوف أن عناصر الشرطة تتمثل مهمتهم في التدقيق بـ"الاشتراك بمصادر الدعاية الخاصة بنظام كييف الإرهابي".
وقال: "إذا اشترك شخص ما في مصادر الدعاية، فسوف يتلقى تحذيرا لأول مرة. في المستقبل، سيتم تغريم المخالفين. يتم تطبيق المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الخبيثة لمتطلبات قانون أنشطة العملاء الأجانب".