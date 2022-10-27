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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221027/سلطات-زابوروجيه-تبدأ-عملية-فحص-انتقائية-لهواتف-المواطنين--1069534370.html
سلطات زابوروجيه تبدأ عملية فحص وقائية لهواتف المواطنين
سلطات زابوروجيه تبدأ عملية فحص وقائية لهواتف المواطنين
أفاد فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، ببدء عناصر الشرطة بتنفيذ فحص وقائي لأجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T11:19+0000
2022-10-27T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روجوف على قناته في "تلغرام": "إن نظام الأحكام العرفية في منطقة زابوروجيه، الذي أدخله مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا للتشريعات الفيدرالية، تفرض رقابة عسكرية مسبقة. وابتداء من اليوم، في منطقة زابوروجيه، بدأ ضباط تطبيق القانون عمليات فحص وقائية انتقائية الهواتف المحمولة للمواطنين".وقال: "إذا اشترك شخص ما في مصادر الدعاية، فسوف يتلقى تحذيرا لأول مرة. في المستقبل، سيتم تغريم المخالفين. يتم تطبيق المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الخبيثة لمتطلبات قانون أنشطة العملاء الأجانب".
https://sputnikarabic.ae/20221027/القوات-الروسية-تسقط-حوامة-أوكرانية-من-طراز-مي-8-1069533843.html
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روسيا

سلطات زابوروجيه تبدأ عملية فحص وقائية لهواتف المواطنين

11:19 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 27.10.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تنظيف منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تنظيف منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، ببدء عناصر الشرطة بتنفيذ فحص وقائي لأجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين.
وقال روجوف على قناته في "تلغرام": "إن نظام الأحكام العرفية في منطقة زابوروجيه، الذي أدخله مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا للتشريعات الفيدرالية، تفرض رقابة عسكرية مسبقة. وابتداء من اليوم، في منطقة زابوروجيه، بدأ ضباط تطبيق القانون عمليات فحص وقائية انتقائية الهواتف المحمولة للمواطنين".
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
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11:08 GMT

وأوضح روجوف أن عناصر الشرطة تتمثل مهمتهم في التدقيق بـ"الاشتراك بمصادر الدعاية الخاصة بنظام كييف الإرهابي".

وقال: "إذا اشترك شخص ما في مصادر الدعاية، فسوف يتلقى تحذيرا لأول مرة. في المستقبل، سيتم تغريم المخالفين. يتم تطبيق المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الخبيثة لمتطلبات قانون أنشطة العملاء الأجانب".
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