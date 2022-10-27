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https://sputnikarabic.ae/20221027/شركات-التكنولوجيا-الأمريكية-الكبرى-تخسر-3-تريليونات-دولار-من-قيمتها-1069548350.html
شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تخسر 3 تريليونات دولار من قيمتها
شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تخسر 3 تريليونات دولار من قيمتها
فقدت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، نحو 3 تريليونات دولار على مدار عام مضى، حيث تعرضت لخسائر حادة والتي تعمقت في الأيام القليلة الماضية بعدم... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T17:39+0000
2022-10-27T17:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
شركة أمازون
شركة آبل
مستجدات نتفليكس
شركة تسلا
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وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن سوق الأسهم الأمريكي شهد "حمام دم" مرتبط بالأرباح هذا الأسبوع، بعدما تراجعت أسهم "ألفابت" و"مايكروسوفت" و"ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها ‏متطرفة).وخسرت الشركات السبع الكبرى 3 تريليونات دولار من القيمة السوقية المجمعة في عام واحد. حدثت معظم الخسائر في ستة من هذه الأسهم، ولكن من الصعب استثناء شركة "آبل" من القائمة، بحسب التقرير.بشكل ملحوظ، كانت أسهم "آبل" ثابتة تقريبا، حيث خسرت 35 مليار دولار. ومن الجدير أيضا بالملاحظة أن الخسائر الإجمالية كانت ستصبح أسوأ بكثير لو لم تنتعش أسهم "نتفليكس" في الأيام الأخيرة، لكنها في النهاية فقدت نحو 160 مليار دولار.ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، خسرت شركة "ألفابت" 698 مليار دولار من القيمة السوقية، وفقدت "مايكروسوفت" 693 مليار دولار، فيما تلاشت 588 مليار دولار من قيمة شركة "ميتا"، وأيضا، خسرت كل من "أمازون" و"تسلا" 540 مليار و326 مليار دولار على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20221027/انخفاض-أسهم-ميتا-بنسبة-20-بالمائة-بعد-نشر-تقرير-أدائها-المالي-للربع-الثالث-من-2022-1069544787.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, شركة أمازون, شركة آبل, مستجدات نتفليكس, شركة تسلا
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, شركة أمازون, شركة آبل, مستجدات نتفليكس, شركة تسلا

شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تخسر 3 تريليونات دولار من قيمتها

17:39 GMT 27.10.2022
© YouTube.comمايكروسوفت
مايكروسوفت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
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فقدت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، نحو 3 تريليونات دولار على مدار عام مضى، حيث تعرضت لخسائر حادة والتي تعمقت في الأيام القليلة الماضية بعدم الإفصاح عن نتائج الأعمال المخيبة للأمال.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن سوق الأسهم الأمريكي شهد "حمام دم" مرتبط بالأرباح هذا الأسبوع، بعدما تراجعت أسهم "ألفابت" و"مايكروسوفت" و"ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها ‏متطرفة).
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وخسرت الشركات السبع الكبرى 3 تريليونات دولار من القيمة السوقية المجمعة في عام واحد. حدثت معظم الخسائر في ستة من هذه الأسهم، ولكن من الصعب استثناء شركة "آبل" من القائمة، بحسب التقرير.
بشكل ملحوظ، كانت أسهم "آبل" ثابتة تقريبا، حيث خسرت 35 مليار دولار. ومن الجدير أيضا بالملاحظة أن الخسائر الإجمالية كانت ستصبح أسوأ بكثير لو لم تنتعش أسهم "نتفليكس" في الأيام الأخيرة، لكنها في النهاية فقدت نحو 160 مليار دولار.
ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، خسرت شركة "ألفابت" 698 مليار دولار من القيمة السوقية، وفقدت "مايكروسوفت" 693 مليار دولار، فيما تلاشت 588 مليار دولار من قيمة شركة "ميتا"، وأيضا، خسرت كل من "أمازون" و"تسلا" 540 مليار و326 مليار دولار على التوالي.
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