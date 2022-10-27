https://sputnikarabic.ae/20221027/طبيب-يخبر-ماذا-يحدث-إذا-قمت-بتقطير-عصير-البصل-أو-الثوم-في-أنفك-1069523967.html

طبيب يخبر ماذا يحدث إذا قمت بتقطير عصير البصل أو الثوم في أنفك

طبيب يخبر ماذا يحدث إذا قمت بتقطير عصير البصل أو الثوم في أنفك

قال أندريه تيجيلنيكوف، كبير المتخصصين المستقلين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في موسكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن تقطير البصل وعصير الثوم في الأنف أمر... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T04:50+0000

2022-10-27T04:50+0000

2022-10-27T04:50+0000

علوم

مجتمع

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وأشار إلى أنه خلال فترة انتشار الفيروسات، يجب على المرء أن يكون أكثر انتباهاً لصحته: تقوية جهاز المناعة بقائمة متوازنة غنية بالفيتامينات، وتناول مجمعات الفيتامينات الموصى بها.وقال: "من المهم بشكل خاص مراقبة مستوى الفيتامينات C و D والزنك، والتي تزيد من مقاومة الجسم. من المهم ارتداء الملابس وفقًا للطقس وتجنب انخفاض درجة حرارة الجسم. العلاجات التقليدية مثل البصل والثوم لها بلا شك خصائص مفيدة إنها تولد مبيدات نباتية لها تأثير مضاد للميكروبات. ولكن يجب تناولها عن طريق الفم كمكمل غذائي، وليس عن طريق تقطير عصير البصل أو الثوم في الأنف. هذا يمكن أن يؤدي فقط إلى تلف الغشاء المخاطي".وأضاف الطبيب أنه من المفيد أيضا غسل الأنف والغرغرة بمحلول ملحي أو أدوية. هذه طريقة فعالة لمنع انتشار الميكروبات المسببة للأمراض، لأن الأنف والحنجرة هما بوابات دخول العدوى.ووفقا له، فمن المستحسن أيضا ممارسة والرياضة. ومع ذلك، يجب القيام بذلك باستمرار، وعدم تذكره فقط عندما "تكون الأنفلونزا على أهبة الاستعداد عند عتبة الباب".وتابع: "ولكن بغض النظر عن الطريقة التي نتخذ بها الاحتياطات أثناء انتشار العدوى الفيروسية، فإن الطريقة الوحيدة المضمونة للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها هي التطعيم. يتم تحديث لقاح الإنفلونزا كل عام. وهو الأكثر شيوعًا في هذا الموسم. لذلك، يجب أن يتم التطعيم سنويا.

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