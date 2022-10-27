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https://sputnikarabic.ae/20221027/فوز-المصور-الذي-وثق-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-بجائزة-في-كوريا-الجنوبية-1069537633.html
فوز المصور الذي وثق مقتل شيرين أبو عاقلة بجائزة في كوريا الجنوبية
فوز المصور الذي وثق مقتل شيرين أبو عاقلة بجائزة في كوريا الجنوبية
أعلنت لجنة التحكيم في حفل توزيع جوائز هينزبيتر الثاني اليوم الخميس، عن فوز المصور الفلسطيني مجدي بنورة الذي وثق حادث مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T13:09+0000
2022-10-27T13:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية أكد بنورة أن الحادث كان أصعب مهمة تصوير يقوم بها على الإطلاق، لافتا إلى أنها "كانت صدمة كبيرة أن يشهد مقتل زميلته".وقال: "حملت الكاميرا كالمعتاد وقمت بتوثيق المشهد، لكنني لم أستطع الاستمرار في القيام بذلك"، مشيرا إلى شعوره بمسؤولية "توثيق هذه الجريمة المروعة حتى يرى العالم كله مدى بشاعة الاحتلال الإسرائيلي".ولفت بنورة إلى أن فوزه بجائزة مايو كوانغجو "أعطاه دافعا كبيرا لمواصلة التغطية وعدم التخلي عن كشف الحقيقة عما يحدث في فلسطين، وكيف يقوم الجنود الإسرائيليون بقمع المدنيين والصحفيين الفلسطينيين".وقتلت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار 2022، خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.طالع أيضا: مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بـ"شيرين أبو عاقلة"
https://sputnikarabic.ae/20220905/الرئاسة-الفلسطينية-تقرير-الجيش-الإسرائيلي-حول-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-محاولة-للتهرب-من-مسؤولية-قتلها-1067323082.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

فوز المصور الذي وثق مقتل شيرين أبو عاقلة بجائزة في كوريا الجنوبية

13:09 GMT 27.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت لجنة التحكيم في حفل توزيع جوائز هينزبيتر الثاني اليوم الخميس، عن فوز المصور الفلسطيني مجدي بنورة الذي وثق حادث مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بجائزة "مايو كوانغجو".
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية أكد بنورة أن الحادث كان أصعب مهمة تصوير يقوم بها على الإطلاق، لافتا إلى أنها "كانت صدمة كبيرة أن يشهد مقتل زميلته".
الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
الرئاسة الفلسطينية: تقرير الجيش الإسرائيلي حول مقتل شيرين أبو عاقلة محاولة للتهرب من مسؤولية قتلها
5 سبتمبر, 14:35 GMT
وقال: "حملت الكاميرا كالمعتاد وقمت بتوثيق المشهد، لكنني لم أستطع الاستمرار في القيام بذلك"، مشيرا إلى شعوره بمسؤولية "توثيق هذه الجريمة المروعة حتى يرى العالم كله مدى بشاعة الاحتلال الإسرائيلي".
ولفت بنورة إلى أن فوزه بجائزة مايو كوانغجو "أعطاه دافعا كبيرا لمواصلة التغطية وعدم التخلي عن كشف الحقيقة عما يحدث في فلسطين، وكيف يقوم الجنود الإسرائيليون بقمع المدنيين والصحفيين الفلسطينيين".
يشار إلى أن لجنة التحكيم قد منحت شيرين أبو عاقلة، هي الأخرى الجائزة نفسها.
وقتلت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار 2022، خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.
طالع أيضا: مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بـ"شيرين أبو عاقلة"
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