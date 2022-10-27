https://sputnikarabic.ae/20221027/قطر-تعلن-رفع-كل-القيود-المفروضة-على-الأنشطة-التجارية-1069547458.html
قطر تعلن رفع كل القيود المفروضة على الأنشطة التجارية
قطر تعلن رفع كل القيود المفروضة على الأنشطة التجارية
أعلنت السلطات القطرية المختصة رفع كامل القيود التي كانت مفروضة على الأنشطة التجارية بسبب جائحة كورونا. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T16:55+0000
2022-10-27T16:55+0000
2022-10-27T16:55+0000
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ووفقا لبيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية إيقاف العمل بتطبيق "احتراز"، بداية من أول نوفمبر.وقالت: "وزارة التجارة والصناعة تعلن عن رفع القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، بإيقاف العمل بتطبيق "احتراز" ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022".ونص قرار الوزارة القطرية على أن يشمل إيقاف كل القيود على الأماكن العامة والخاصة، كـ"المجمعات التجارية، والصالات الرياضية، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات، والمطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، وصالونات الحلاقة والتجميل، وحفلات الزفاف، وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية، والمسارح ودور السينما".طالع أيضا: ما رأي الأمم المتحدة والصحة العالمية في إجراءات قطر بشأن كورونا؟
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أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي
أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي
قطر تعلن رفع كل القيود المفروضة على الأنشطة التجارية
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أعلنت السلطات القطرية المختصة رفع كامل القيود التي كانت مفروضة على الأنشطة التجارية بسبب جائحة كورونا.
ووفقا لبيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكدت وزارة التجارة
والصناعة القطرية إيقاف العمل بتطبيق "احتراز"، بداية من أول نوفمبر.
وقالت: "وزارة التجارة والصناعة تعلن عن رفع القيود المفروضة
على الأنشطة التجارية، بإيقاف العمل بتطبيق "احتراز" ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يتماشى مع "التطورات والمستجدات واستكمالاتً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا".
ونص قرار الوزارة القطرية على أن يشمل إيقاف كل القيود على الأماكن العامة والخاصة، كـ"المجمعات التجارية، والصالات الرياضية، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات
، والمطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، وصالونات الحلاقة والتجميل، وحفلات الزفاف، وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية، والمسارح ودور السينما".