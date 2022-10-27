https://sputnikarabic.ae/20221027/كوريا-الجنوبية-تعلن-أنها-صدرت-أسلحة-بما-يعادل-13-مليار-دولار-في-9-أشهر-1069534540.html
كوريا الجنوبية تعلن أنها صدرت أسلحة بما يعادل 13 مليار دولار في 9 أشهر
كوريا الجنوبية تعلن أنها صدرت أسلحة بما يعادل 13 مليار دولار في 9 أشهر
أعلنت كوريا الجنوبية أنها قامت بتصدير أسلحة خلال الأشهر الـ9 الماضية بداية من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 2022، بما يعادل 13... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T11:24+0000
2022-10-27T11:24+0000
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العالم
كوريا الجنوبية
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ووفق تصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ-سوب" اليوم الخميس، أن "صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة سجلت 13 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".تأكيدات وزير الدفاع الكوري جاءت خلال تقرير قدمه إلى رئيس البلاد يون سيوك-يول إن.وأوضح الوزير أن "صادرات البلاد في مجال الدفاع حتى الآن هذا العام أدت إلى تأثير اقتصادي إجمالي بقيمة 38 تريليون وون"، وهو ما يعادل 26 مليار دولار أمريكي.يشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد سجلت 3 مليارات دولار، متوسطا سنويا لصادراتها من الأسلحة لكن العام الماضي شهد طفرة زادت عن الضعف سجلت فيها البلاد 7.25 مليارات دولار كمتوسط لهذه التجارة.طالع أيضا: صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى الصين تشهد أكبر زيادة في آخر 20 عاما
https://sputnikarabic.ae/20220201/وكالة-كوريا-الجنوبية-ومصر-توقعان-صفقة-أسلحة-بنحو-26-مليار-جنيه-1057606186.html
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العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تعلن أنها صدرت أسلحة بما يعادل 13 مليار دولار في 9 أشهر
11:24 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت كوريا الجنوبية أنها قامت بتصدير أسلحة خلال الأشهر الـ9 الماضية بداية من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 2022، بما يعادل 13 مليار دولار.
ووفق تصريحات
نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ-سوب" اليوم الخميس، أن "صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة سجلت 13 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".
تأكيدات وزير الدفاع الكوري جاءت خلال تقرير قدمه إلى رئيس البلاد يون سيوك-يول إن.
وأوضح الوزير أن "صادرات البلاد
في مجال الدفاع حتى الآن هذا العام أدت إلى تأثير اقتصادي إجمالي بقيمة 38 تريليون وون"، وهو ما يعادل 26 مليار دولار أمريكي.
وكانت شركات دفاع كورية جنوبية قد عقدت خلال 2022 عددا من صفقات الأسلحة مع دول مختلفة، باعت بمقتضاها أنواعا كثيرة من السلاح مثل "مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "K9" ودبابات القتال من طراز "K2" وطائرات الهجوم الخفيفة من طراز "FA-50".
يشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد سجلت 3 مليارات دولار، متوسطا سنويا لصادراتها من الأسلحة لكن العام الماضي شهد طفرة زادت عن الضعف سجلت فيها البلاد 7.25 مليارات دولار كمتوسط لهذه التجارة.