عربي
https://sputnikarabic.ae/20221027/للدلالة-على-قوة-العلاقات-غانتس-يلتقي-أردوغان-وخلوصي-أكار-1069523704.html
للدلالة على قوة العلاقات.. غانتس يلتقي أردوغان وخلوصي أكار
للدلالة على قوة العلاقات.. غانتس يلتقي أردوغان وخلوصي أكار
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير دفاعه، خلوصي أكار، اليوم الخميس. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T04:39+0000
2022-10-27T04:39+0000
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1068979387_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_bf434d0a80ee49ddb3ee18d9621092c5.jpg
وذكرت صحيفة معاريف، فجر اليوم الخميس، أن غانتس الذي يزور تركيا، حاليا، من المقرر أن يلتقي بالرئيس أردوغان، في وقت لاحق من مساء اليوم، وبعده سيجري لقاء مماثلا مع نظيره التركي، خلوصي أكار.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن لقاء غانتس وأكار سيكون الأول من نوعه بين وزيري دفاع البلدين منذ أكثر من عشر سنوات كاملة، وذلك في دلالة واضحة على عودة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى مسارها وطبيعتها.وكانت قناة عبرية قد كشفت عن مطالب، قالت إن بيني غانتس سيقدمها لدى لقائه نظيره التركي خلوصي أكار، وتتعلق "بألا تقبل استضافة أنقرة كبار مسؤولي حماس مثل صالح العاروري وغيره".وأضافت القناة أن غانتس سيبلغ نظيره التركي بضرورة توقف أنقرة عن إدانه "الأنشطة الأمنية الإسرائيلية بشكل دائم" وذلك في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية.وأشارت إلى أن استئناف العلاقات بين إسرائيل وتركيا يثير غضب قبرص واليونان، لكن إسرائيل ستبدي استعدادها خلال لقاء غانتس-أكار للتوسط في أزمة الغاز بين الجانبين.وقالت القناة "بعد قطيعة أمنية استمرت لأكثر من عقد تريد إسرائيل استئناف العلاقات الأمنية مع تركيا".وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن تطلعه لإجراء "مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط"ن وكانت آخر مرة زار فيها وزير دفاع إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك البلاد في عام 2012.شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين، ومن بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221026/غانتس-يغادر-تل-أبيب-متوجها-إلى-أنقرة-في-زيارة-مهمة-يلتقي-خلالها-نظيره-التركي-1069511864.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1068979387_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_ce8effab8713181fb18362bfe745d35d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

للدلالة على قوة العلاقات.. غانتس يلتقي أردوغان وخلوصي أكار

04:39 GMT 27.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير دفاعه، خلوصي أكار، اليوم الخميس.
وذكرت صحيفة معاريف، فجر اليوم الخميس، أن غانتس الذي يزور تركيا، حاليا، من المقرر أن يلتقي بالرئيس أردوغان، في وقت لاحق من مساء اليوم، وبعده سيجري لقاء مماثلا مع نظيره التركي، خلوصي أكار.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن لقاء غانتس وأكار سيكون الأول من نوعه بين وزيري دفاع البلدين منذ أكثر من عشر سنوات كاملة، وذلك في دلالة واضحة على عودة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى مسارها وطبيعتها.
وكانت قناة عبرية قد كشفت عن مطالب، قالت إن بيني غانتس سيقدمها لدى لقائه نظيره التركي خلوصي أكار، وتتعلق "بألا تقبل استضافة أنقرة كبار مسؤولي حماس مثل صالح العاروري وغيره".
وأضافت القناة أن غانتس سيبلغ نظيره التركي بضرورة توقف أنقرة عن إدانه "الأنشطة الأمنية الإسرائيلية بشكل دائم" وذلك في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
غانتس يغادر تل أبيب متوجها إلى أنقرة في زيارة "مهمة" يلتقي خلالها نظيره التركي
أمس, 16:15 GMT
وأشارت إلى أن استئناف العلاقات بين إسرائيل وتركيا يثير غضب قبرص واليونان، لكن إسرائيل ستبدي استعدادها خلال لقاء غانتس-أكار للتوسط في أزمة الغاز بين الجانبين.
وقالت القناة "بعد قطيعة أمنية استمرت لأكثر من عقد تريد إسرائيل استئناف العلاقات الأمنية مع تركيا".
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن تطلعه لإجراء "مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط"ن وكانت آخر مرة زار فيها وزير دفاع إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك البلاد في عام 2012.
شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين، ومن بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMTЛюди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أكتوبر, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала