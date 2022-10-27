https://sputnikarabic.ae/20221027/ما-هي-القنبلة-القذرة-وما-مخاطر-استخدامها؟-1069530368.html
ما هي "القنبلة القذرة" وما مخاطر استخدامها؟
ما هي "القنبلة القذرة" وما مخاطر استخدامها؟
يطلق مصطلح "القنبلة القذرة" على نوع من القنابل التي يتم تصميمها بوسائل أقل تطورا من القنابل التي تستخدمها الجيوش، وتكمن خطورتها في إمكانية تزويدها بنفايات مشعة... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T09:12+0000
2022-10-27T09:12+0000
2022-10-27T09:12+0000
انفوجرافيك
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ويمكن تصنيع "القنبلة القذرة" بمكونات عسكرية أو غير عسكرية ولهذا السبب تلجأ إليها بعض التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، التي تستخدمها كسلاح مدمر ضد القوات النظامية أو لقطع خطوط الإمداد أو لتدمير منشآت بصورة عشوائية، كما يقول تقرير لموقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".ويوجد فرق كبير بين القنبلة النووية والقنبلة القذرة، فبينما يتم تصنع النوع الأول بتقنيات غاية في التطور وتزويدها بمواد نووية انشطارية مثل اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239، فإن النوع الثاني يتم تصنيعه بطرق بدائية تعتمد على وجود مادة انفجارية وتزويدها بمواد مشعة تنتشر في الأجواء بصورة عشوائية إثر الانفجار.
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ما هي "القنبلة القذرة" وما مخاطر استخدامها؟
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يطلق مصطلح "القنبلة القذرة" على نوع من القنابل التي يتم تصميمها بوسائل أقل تطورا من القنابل التي تستخدمها الجيوش، وتكمن خطورتها في إمكانية تزويدها بنفايات مشعة تجعل استخدامها في غاية الخطورة.
ويمكن تصنيع "القنبلة القذرة" بمكونات عسكرية أو غير عسكرية ولهذا السبب تلجأ إليها بعض التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، التي تستخدمها كسلاح مدمر ضد القوات النظامية أو لقطع خطوط الإمداد أو لتدمير منشآت بصورة عشوائية، كما يقول تقرير لموقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".
ويوجد فرق كبير بين القنبلة النووية والقنبلة القذرة، فبينما يتم تصنع النوع الأول بتقنيات غاية في التطور وتزويدها بمواد نووية انشطارية مثل اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239، فإن النوع الثاني يتم تصنيعه بطرق بدائية تعتمد على وجود مادة انفجارية وتزويدها بمواد مشعة تنتشر في الأجواء بصورة عشوائية إثر الانفجار.