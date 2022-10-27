https://sputnikarabic.ae/20221027/مخبأ-نووي-خاص-في-كوريا-الجنوبية-1069538756.html

مخبأ نووي خاص في كوريا الجنوبية

مخبأ نووي خاص في كوريا الجنوبية

إذا أطلقت كوريا الشمالية عنانها لهجوم نووي على جارتها كوريا الجنوبية، فإن أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو لديه خطة: سوف يلجأ إلى ملجأه المصمم لهذا الغرض... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T14:57+0000

2022-10-27T14:57+0000

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مع وجود جدران خرسانية سميكة وأبواب مقواة بالفولاذ ونظام لتنقية الهواء، يقول لي إن ملجأه، المدفون تحت الأرض على مسافة متر واحد من السطح، يمكن أن يحميه من كارثة نووية ويتحمل ضربة مباشرة من صاروخ تقليدي.تم بناء المخبأ الذي تموله الحكومة على ممتلكاته في مدينة جيتشيون على بعد 120 كم جنوب شرق العاصمة سئول، وهو جزء من حملة لي لجعل الكوريين الجنوبيين يتخذون الاستعدادات لمواجهة تداعيات نووية على محمل الجد.وقال لي لوكالة "فرانس برس":وقال إنه "يشعر بقلق بالغ أيضًا بشأن الانهيار على غرار فوكوشيما في أحد المفاعلات النووية القديمة في كوريا الجنوبية". وأضاف: "لم يُطلب من الكوريين الجنوبيين بناء ملاجئ شخصية منذ زمن طويل. هناك نقص في الملاجئ العامة وفي كثير من الحالات تكون بعيدة".منذ انتهاء الحرب الكورية في عام 1953 بهدنة بدلاً من معاهدة سلام، ظلت سئول من الناحية الفنية في حالة حرب مع بيونغ يانغ، ويتهم كلا الجانبين بشكل روتيني بعضهما البعض بـ "الاستفزازات" التي يمكن أن تعيدهم إلى صراع مفتوح.أجرت بيونغ يانغ أول تجربة نووية لها في عام 2006، وكثف الزعيم كيم جونغ أون مؤخرًا العمل على برامج الأسلحة المحظورة من قبل الأمم المتحدة، بما في ذلك إجراء تدريبات زعمت أنها تحاكي إغراق كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية.على الرغم من أن جيش سيئول يحتفظ بما يسميه "أقصى درجات الاستعداد" للهجوم، قال لي إن "معظم المدنيين نسوا الحرب ولم يكونوا مستعدين".ملاجئ من الدرجة الأول تمتلك كوريا الجنوبية شبكة تضم أكثر من 17 ألف ملجأ من القنابل على مستوى البلاد، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، أكثر من 3000 منها في سئول.تتضاعف محطات مترو الأنفاق في المدينة كملاجئ عامة للغارات الجوية لكنها ليست آمنة نوويًا. في سبعينيات القرن الماضي، كان لدى البلاد قانون يفرض على المباني التي يزيد حجمها عن حجم معين في المدن الكبرى أن يكون لها قبو، والذي سيكون بمثابة ملجأ في الحرب.ولكن في سئول، بسبب ارتفاع أسعار العقارات، حولت معظم المباني الخاصة تلك الطوابق السفلية إلى أماكن لوقوف السيارات أو الشقق الرطبة الجوفية التي اشتهرت بفيلم "باراسايت" الحائز على جائزة الأوسكار.هذا ما يثير قلق لي تاي-جو، أستاذ في جامعة سيميونغ. وقال إن كوريا الجنوبية لديها "نظام مأوى من الدرجة الأولى للجيش"، لكن "الجانب المدني متخلف كثيرًا عن الركب".تكلفة مخبأ لي "النموذجي" حوالي 70 مليون وون (48000 دولار) - باستثناء تكاليف العمالة لتشييده، والتي غطتها منحة أبحاث وزارة التعليم التي تقدم للحصول عليها وفاز بها.وقال إنه "يأمل في أن تلهم الآخرين ليحذوا حذوه، مضيفًا أن لديه العديد من الاستفسارات حول مخططه، بما في ذلك من مسؤولين من سلاح الجو الكوري الجنوبي، الذين فتشوا مخبأه في وقت سابق من هذا العام".بالنسبة لسكان الشقق في المباني الشاهقة في المناطق الحضرية، يوصي لي بمضاعفة مواقف السيارات في الطابق السفلي ذات التركيب الرجعي لتكون مخابئ، ويقول إن الحكومة يجب أن تكون أنفاق المترو مقاومة للأسلحة النووية.السرعلى الرغم من أن الكثيرين في كوريا الجنوبية أصبحت لديهم مناعة ضد التهديدات المستمرة من بيونغ يانغ، إلا أن هناك المزيد من المواطنين مثل لي أصبحوا يجأون إلى حل الأمر بأيديهم.بدأت إحدى الشركات المحلية "تشامدان باندكر سيستم" (Chumdan Bunker System)، في بيع المخابئ المضادة للأسلحة النووية في صالة عرض في سئول في عام 2017 - وهو العام الذي أجرى فيه زعيم كوريا الشمالية آخر اختبار نووي له.يعلن موقع "تشامدان" على الإنترنت عن "مخبأ تحت الأرض قادر على تحمل التفجيرات النووية والإشعاعات والعوامل الكيميائية".لكن الشركة قالت لوكالة "فرانس برس" إنه "بينما ترى الناس اهتمامًا متزايدًا بمنتجاتهم إلا أنه لم يتم بعد ملاحظة نمو في المبيعات". كما أفاد موظف في "تشامدان" لوكالة "فرانس برس" أنه "حدثت زيادة في حركة المرور على موقعنا على الإنترنت، لكن عدد الطلبات الفعلية ظل كما هو".

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