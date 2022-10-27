مخبأ نووي خاص في كوريا الجنوبية
إذا أطلقت كوريا الشمالية عنانها لهجوم نووي على جارتها كوريا الجنوبية، فإن أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو لديه خطة: سوف يلجأ إلى ملجأه المصمم لهذا الغرض ويبقى تحت الأرض لمدة أسبوعين على الأقل لتجنب التسمم الإشعاعي. تعرف على المخبأ النووي وأهم خصائصه من خلال معرض ألبوم "سبوتنيك".
مع وجود جدران خرسانية سميكة وأبواب مقواة بالفولاذ ونظام لتنقية الهواء، يقول لي إن ملجأه، المدفون تحت الأرض على مسافة متر واحد من السطح، يمكن أن يحميه من كارثة نووية ويتحمل ضربة مباشرة من صاروخ تقليدي.
تم بناء المخبأ الذي تموله الحكومة على ممتلكاته في مدينة جيتشيون على بعد 120 كم جنوب شرق العاصمة سئول، وهو جزء من حملة لي لجعل الكوريين الجنوبيين يتخذون الاستعدادات لمواجهة تداعيات نووية على محمل الجد.
وقال لي لوكالة "فرانس برس":
"على بعد 100 كم فقط من هنا لدينا كوريا الشمالية التي يمكن أن تنطلق منها الصواريخ البيولوجية أو النووية".
وقال إنه "يشعر بقلق بالغ أيضًا بشأن الانهيار على غرار فوكوشيما في أحد المفاعلات النووية القديمة في كوريا الجنوبية". وأضاف: "لم يُطلب من الكوريين الجنوبيين بناء ملاجئ شخصية منذ زمن طويل. هناك نقص في الملاجئ العامة وفي كثير من الحالات تكون بعيدة".
منذ انتهاء الحرب الكورية في عام 1953 بهدنة بدلاً من معاهدة سلام، ظلت سئول من الناحية الفنية في حالة حرب مع بيونغ يانغ، ويتهم كلا الجانبين بشكل روتيني بعضهما البعض بـ "الاستفزازات" التي يمكن أن تعيدهم إلى صراع مفتوح.
أجرت بيونغ يانغ أول تجربة نووية لها في عام 2006، وكثف الزعيم كيم جونغ أون مؤخرًا العمل على برامج الأسلحة المحظورة من قبل الأمم المتحدة، بما في ذلك إجراء تدريبات زعمت أنها تحاكي إغراق كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية.
على الرغم من أن جيش سيئول يحتفظ بما يسميه "أقصى درجات الاستعداد" للهجوم، قال لي إن "معظم المدنيين نسوا الحرب ولم يكونوا مستعدين".
© AFP 2022 / Anthony Wallace أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو ينظر إلى أسفل من باب فتحة فوق قبو منزله، والذي تم دفنه بعمق متر واحد (ثلاثة أقدام) ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو ، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Anthony Wallace
أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو ينظر إلى أسفل من باب فتحة فوق قبو منزله، والذي تم دفنه بعمق متر واحد (ثلاثة أقدام) ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو ، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Anthony Wallace أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو يفتح بابًا فولاذيًا في قبو منزله، والذي تم دفنه بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Anthony Wallace
أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو يفتح بابًا فولاذيًا في قبو منزله، والذي تم دفنه بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Anthony Wallace أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو يفتح باب الفتحة وهو يستعد للخروج من مخبئه، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Anthony Wallace
أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو يفتح باب الفتحة وهو يستعد للخروج من مخبئه، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Anthony Wallaceأستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو يفتح باباًا فولاذيًا وهو يستعد للخروج من مخبئه، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Anthony Wallace
أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو يفتح باباًا فولاذيًا وهو يستعد للخروج من مخبئه، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Anthony Wallaceأستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو يفتح باباًا فولاذيًا وهو وهو يقف بالقرب من باب مخبأه المدعم بالفولاذ، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Anthony Wallace
أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو وهو يفتح باباًا فولاذيًا وهو وهو يقف بالقرب من باب مخبأه المدعم بالفولاذ، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Anthony Wallaceباب مخبأ أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
6/8
© AFP 2022 / Anthony Wallace
باب مخبأ أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Anthony Wallaceباب مخبأ أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو، وهو يفتح باب مخبأه، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
7/8
© AFP 2022 / Anthony Wallace
باب مخبأ أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو، وهو يفتح باب مخبأه، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Anthony Wallaceباب مخبأ أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو، يستخدم سلمًا للأعلى باتجاه مدخل فتحة قبو منزله، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
8/8
© AFP 2022 / Anthony Wallace
باب مخبأ أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو، يستخدم سلمًا للأعلى باتجاه مدخل فتحة قبو منزله، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
ملاجئ من الدرجة الأول
تمتلك كوريا الجنوبية شبكة تضم أكثر من 17 ألف ملجأ من القنابل على مستوى البلاد، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، أكثر من 3000 منها في سئول.
تتضاعف محطات مترو الأنفاق في المدينة كملاجئ عامة للغارات الجوية لكنها ليست آمنة نوويًا. في سبعينيات القرن الماضي، كان لدى البلاد قانون يفرض على المباني التي يزيد حجمها عن حجم معين في المدن الكبرى أن يكون لها قبو، والذي سيكون بمثابة ملجأ في الحرب.
ولكن في سئول، بسبب ارتفاع أسعار العقارات، حولت معظم المباني الخاصة تلك الطوابق السفلية إلى أماكن لوقوف السيارات أو الشقق الرطبة الجوفية التي اشتهرت بفيلم "باراسايت" الحائز على جائزة الأوسكار.
هذا ما يثير قلق لي تاي-جو، أستاذ في جامعة سيميونغ. وقال إن كوريا الجنوبية لديها "نظام مأوى من الدرجة الأولى للجيش"، لكن "الجانب المدني متخلف كثيرًا عن الركب".
تكلفة مخبأ لي "النموذجي" حوالي 70 مليون وون (48000 دولار) - باستثناء تكاليف العمالة لتشييده، والتي غطتها منحة أبحاث وزارة التعليم التي تقدم للحصول عليها وفاز بها.
وقال إنه "يأمل في أن تلهم الآخرين ليحذوا حذوه، مضيفًا أن لديه العديد من الاستفسارات حول مخططه، بما في ذلك من مسؤولين من سلاح الجو الكوري الجنوبي، الذين فتشوا مخبأه في وقت سابق من هذا العام".
بالنسبة لسكان الشقق في المباني الشاهقة في المناطق الحضرية، يوصي لي بمضاعفة مواقف السيارات في الطابق السفلي ذات التركيب الرجعي لتكون مخابئ، ويقول إن الحكومة يجب أن تكون أنفاق المترو مقاومة للأسلحة النووية.
السر
على الرغم من أن الكثيرين في كوريا الجنوبية أصبحت لديهم مناعة ضد التهديدات المستمرة من بيونغ يانغ، إلا أن هناك المزيد من المواطنين مثل لي أصبحوا يجأون إلى حل الأمر بأيديهم.
بدأت إحدى الشركات المحلية "تشامدان باندكر سيستم" (Chumdan Bunker System)، في بيع المخابئ المضادة للأسلحة النووية في صالة عرض في سئول في عام 2017 - وهو العام الذي أجرى فيه زعيم كوريا الشمالية آخر اختبار نووي له.
يعلن موقع "تشامدان" على الإنترنت عن "مخبأ تحت الأرض قادر على تحمل التفجيرات النووية والإشعاعات والعوامل الكيميائية".
لكن الشركة قالت لوكالة "فرانس برس" إنه "بينما ترى الناس اهتمامًا متزايدًا بمنتجاتهم إلا أنه لم يتم بعد ملاحظة نمو في المبيعات". كما أفاد موظف في "تشامدان" لوكالة "فرانس برس" أنه "حدثت زيادة في حركة المرور على موقعنا على الإنترنت، لكن عدد الطلبات الفعلية ظل كما هو".
قال لي إن "الأشخاص الذين يبنون مخابئ واقية من الأسلحة النووية يفضلون إبقائها سرية، خشية أن تغمرهم الطلبات من الأصدقاء والعائلة والجيران للحصول على مأوى أثناء حالات الطوارئ". وأضاف: "حتى عندما بنيت هذا المخبأ، كان كل هؤلاء الناس يقولون لي إنهم سيأتون إذا تعرضت البلاد للهجوم. لكن هذا المكان لا يمكن أن يستوعب سوى 12 شخصًا".