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https://sputnikarabic.ae/20221027/مقتل-شخص-وإصابة-4-بينهم-اللاعب-بابلو-ماري-في-حادث-طعن-بإيطاليا-1069552616.html
مقتل شخص وإصابة 4 بينهم اللاعب بابلو ماري في حادث طعن بإيطاليا
مقتل شخص وإصابة 4 بينهم اللاعب بابلو ماري في حادث طعن بإيطاليا
قتل شخص وأصيب 4 آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري اليوم الخميس، في هجوم بسكين في مركز تسوق، قرب مدينة ميلانو الإيطالية. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T20:16+0000
2022-10-27T20:16+0000
إيطاليا
طعن
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وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن مواطنا إيطاليا يبلغ من العمر 46 عاما يعاني من مشاكل نفسية على ما يبدو أعتقل على الفور عقب الهجوم الذي وقع في أساغو بضواحي ميلانو.ووفقا لتقارير إعلامية فقد انتزع الرجل سكينا من الرف وبدأ في مهاجمة الناس بشكل عشوائي.وذكرت الوكالة أن الشخص الذي قتل في الثلاثين من عمره وكان يعمل في سوبر ماركت كارفور الواقع داخل مركز التسوق الذي شهد الحادث.وأشارت الوكالة إلى أن 4 أخرين أصيبوا بجروح خطيرة في حادث الطعن.وذكرت مصادر صحفية أن بابلو ماري مدافع فريق مونزا الحالي وأرسنال السابق تعرض للطعن في الهجوم.وأوضحت أن ماري البالغ من العمر 29 عاما كان يتسوق قبل أن يتعرض للطعن مع أربعة أشخاص آخرين.وأشارت إلى أن ماري الذي انضم إلى فريق مونزا هذا الصيف قادما من أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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إيطاليا, طعن
إيطاليا, طعن

مقتل شخص وإصابة 4 بينهم اللاعب بابلو ماري في حادث طعن بإيطاليا

20:16 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / Andreas SOLARO الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / Andreas SOLARO
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قتل شخص وأصيب 4 آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري اليوم الخميس، في هجوم بسكين في مركز تسوق، قرب مدينة ميلانو الإيطالية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن مواطنا إيطاليا يبلغ من العمر 46 عاما يعاني من مشاكل نفسية على ما يبدو أعتقل على الفور عقب الهجوم الذي وقع في أساغو بضواحي ميلانو.
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ووفقا لتقارير إعلامية فقد انتزع الرجل سكينا من الرف وبدأ في مهاجمة الناس بشكل عشوائي.
وذكرت الوكالة أن الشخص الذي قتل في الثلاثين من عمره وكان يعمل في سوبر ماركت كارفور الواقع داخل مركز التسوق الذي شهد الحادث.
وأشارت الوكالة إلى أن 4 أخرين أصيبوا بجروح خطيرة في حادث الطعن.
وذكرت مصادر صحفية أن بابلو ماري مدافع فريق مونزا الحالي وأرسنال السابق تعرض للطعن في الهجوم.
وأوضحت أن ماري البالغ من العمر 29 عاما كان يتسوق قبل أن يتعرض للطعن مع أربعة أشخاص آخرين.
وأشارت إلى أن ماري الذي انضم إلى فريق مونزا هذا الصيف قادما من أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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