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https://sputnikarabic.ae/20221027/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-تزايد-الإصابات-بالسل-1069549922.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد الإصابات بالسل
منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد الإصابات بالسل
حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد أعداد المصابين بالسل بما في ذلك النوع المقاوم للأدوية، على مستوى العالم لأول مرة خلال سنوات. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T18:40+0000
2022-10-27T18:40+0000
السل
منظمة الصحة العالمية
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جاء هذا في تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس.وقالت المنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم أصيبوا بالسل في عام 2021، بزيادة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وذكرت أن نحو 1.6 مليون شخص توفوا جراء المرض.وأشارت المنظمة إلى أن نحو 450 ألف أصيبوا بالنوع "تي بي" المقاوم للأدوية، بزيادة بلغت 3% عن عام 2020.وألقت منظمة الصحة العالمية باللوم على جائحة كورونا في زيادة مرض السل، قائلة إن الوباء "لا يزال له تأثير ضار على الوصول إلى تشخيص السل وعلاجه''.وقالت إن التقدم الذي تم إحرازه قبل عام 2019 "تباطأ أو توقف أو انعكس".وأشارت إلى أن قيود كورونا بما في ذلك الإغلاق وبروتوكولات التباعد الجسدي، أعاقت أيضا خدمات علاج السل وربما دفعت بعض الأشخاص إلى تجنب الذهاب إلى المرافق الصحية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20220922/منظمة-الصحة-العالمية-نهاية-كورونا-مازالت-بعيدة-المنال-1068109784.html
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السل, منظمة الصحة العالمية
السل, منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد الإصابات بالسل

18:40 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد أعداد المصابين بالسل بما في ذلك النوع المقاوم للأدوية، على مستوى العالم لأول مرة خلال سنوات.
جاء هذا في تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس.
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
منظمة الصحة العالمية: نهاية كورونا مازالت بعيدة المنال
22 سبتمبر, 18:56 GMT
وقالت المنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم أصيبوا بالسل في عام 2021، بزيادة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وذكرت أن نحو 1.6 مليون شخص توفوا جراء المرض.
وأشارت المنظمة إلى أن نحو 450 ألف أصيبوا بالنوع "تي بي" المقاوم للأدوية، بزيادة بلغت 3% عن عام 2020.
وألقت منظمة الصحة العالمية باللوم على جائحة كورونا في زيادة مرض السل، قائلة إن الوباء "لا يزال له تأثير ضار على الوصول إلى تشخيص السل وعلاجه''.
وقالت إن التقدم الذي تم إحرازه قبل عام 2019 "تباطأ أو توقف أو انعكس".
وأشارت إلى أن قيود كورونا بما في ذلك الإغلاق وبروتوكولات التباعد الجسدي، أعاقت أيضا خدمات علاج السل وربما دفعت بعض الأشخاص إلى تجنب الذهاب إلى المرافق الصحية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
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