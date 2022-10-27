https://sputnikarabic.ae/20221027/من-ضمنها-زارا-إنديتكس-الإسبانية-تبيع-علاماتها-التجارية-في-روسيا-لشركة-عربية-1069535766.html

من ضمنها "زارا"... "إنديتكس" الإسبانية تبيع علاماتها التجارية في روسيا لشركة عربية

من ضمنها "زارا"... "إنديتكس" الإسبانية تبيع علاماتها التجارية في روسيا لشركة عربية

أعلنت شركة "Inditex" الإسبانية المختصة في تجارة التجزئة وتصنيع الملابس والتي تمتلك سلسلة متاجر "زارا" في بيان لها يوم الثلاثاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أنها... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T12:04+0000

2022-10-27T12:04+0000

2022-10-27T12:04+0000

روسيا

العالم

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وجاء في بيان الشركة أنها توصلت لإتفاق مبدئي لبيع أعمالها لـ"Daher grou"، التي تختص في العقارات وتجارة التجزئة، وستتيح شروط الصفقة، التي تخضع لموافقة الحكومة، الحفاظ على عدد كبير من الوظائف التي أنشأتها مجموعة "Inditex" في روسيا، حيث تتضمن نقل معظم عقود الإيجار المتعلقة بالمتاجر.وتعني هذه الصفقة إنهاء عمليات الشركة في روسيا، بعد توقف المبيعات مؤقتا في 5 مارس/ آذار.وجاء أيضا في البيان أنه في حال أرادت الشركة الإسبانية العودة للسوق الروسية مستقبلا فإنه لديها خيار للتعاون مع "Daher group"، من خلال اتفاقية امتياز.كما وتتوقع الشركة الإسبانية أن تغطي المخصصات التي تم وضعها في النصف الأول من العام تأثير الخروج من روسيا.وتمتلك شركة "Inditex" نحو 500 متجر في روسيا، يعمل فيها أكثر من تسعة آلاف شخص.وكانت قد أعلنت مطلع مارس/ آذار الماضي عن تعليق مؤقت لأنشطتها في روسيا، موضحة قرارها بعدم القدرة على "ضمان استمرارية العمليات"، بحسب المزاعم.يذكر أن شركة "أزاديا" هي شركة رائدة في مجال الموضة وأسلوب الحياة ومتخصّصة في متاجر البيع بالتّجزئة. تملك وتدير أكثر من 40 امتيازًا دوليًّا بارزًا في منطقة الشّرق الأوسط وأفريقيا. كما وطوّرت المجموعة سلسلة مهمّة من المتاجر التي تمثّل أهمّ الماركات العالميّة في عالم الموضة، والإكسسوارات، والمأكولات، والمشروبات، والمفروشات المنزليّة، والسّلع الرّياضيّة، والوسائط المتعدّدة، ومستحضرات التجميل. تتولّى الإشراف على أكثر من 600 متجر منتشر في 13 دولة.و يعمل في الشركة أكثر من 10000 موظف، وتملك الشركة الآن أكثر من 600 متجر في أكثر من اثني عشر بلدًا.

https://sputnikarabic.ae/20220608/زارا-وسلسلة-شركات-عالمية-قد-تستأنف-أعمالها-في-روسيا--1063285095.html

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