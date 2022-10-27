https://sputnikarabic.ae/20221027/موظفو-إيرباص-في-إسبانيا-يضربون-عن-العمل-للمطالبة-برفع-الأجور-1069545425.html
موظفو "إيرباص" في إسبانيا يضربون عن العمل للمطالبة برفع الأجور
موظفو "إيرباص" في إسبانيا يضربون عن العمل للمطالبة برفع الأجور
يبدأ موظفو شركة إيرباص لتصنيع الطائرات في إسبانيا يوم الاثنين، إضرابا إلى أجل غير مسمى للمطالبة برفع الأجور ردا على زيادة التضخم، حسبما ذكرت نقابات عمالية... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T15:51+0000
2022-10-27T15:51+0000
2022-10-27T15:51+0000
أخبار إيرباص
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وقالت نقابات اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال : "الاحتجاج سيبدأ في 31 أكتوبر وينتهي بمجرد أن تعطي الإدارة ضمانا بأن العمال لا يفقدون القدرة الشرائية.وطالبت النقابات بـ "زيادة عادلة في المرتبات" تقر بجهود العمال في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن شركة تصنيع الطائرات الأوروبية سجلت أرباحا قياسية في 2021.يأتي إعلان الإضراب بعد أن أعلنت شركة إيرباص يوم الاثنين عن دفع 1500 يورو لمرة واحدة لجميع الموظفين في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.في نهاية العام الماضي، قامت إيرباص بتوظيف ما يزيد على 126 ألف موظف في أنحاء العالم من بينهم 12 ألف في إسبانيا في 8 مواقع في بمناطق مناطق الأندلس وكاستيلا لامانشا ومدريد.مثل البلدان الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، تكافح إسبانيا مع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء.وبلغ معدل التضخم في البلاد 8.9 بالمئة في سبتمبر/ أيلول، منخفضًا من 10.5 بالمئة في أغسطس/ اب مع انخفاض أسعار الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-طائرات-محلية-الصنع-تحل-محل-بوينغ-وإيرباص-1067418983.html
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أخبار إيرباص
موظفو "إيرباص" في إسبانيا يضربون عن العمل للمطالبة برفع الأجور
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يبدأ موظفو شركة إيرباص لتصنيع الطائرات في إسبانيا يوم الاثنين، إضرابا إلى أجل غير مسمى للمطالبة برفع الأجور ردا على زيادة التضخم، حسبما ذكرت نقابات عمالية اليوم الخميس.
وقالت نقابات اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال : "الاحتجاج سيبدأ في 31 أكتوبر وينتهي بمجرد أن تعطي الإدارة ضمانا بأن العمال لا يفقدون القدرة الشرائية.
وطالبت النقابات بـ "زيادة عادلة في المرتبات" تقر بجهود العمال في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن شركة تصنيع الطائرات الأوروبية سجلت أرباحا قياسية في 2021.
يأتي إعلان الإضراب بعد أن أعلنت شركة إيرباص
يوم الاثنين عن دفع 1500 يورو لمرة واحدة لجميع الموظفين في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
في نهاية العام الماضي، قامت إيرباص بتوظيف ما يزيد على 126 ألف موظف في أنحاء العالم من بينهم 12 ألف في إسبانيا في 8 مواقع في بمناطق مناطق الأندلس وكاستيلا لامانشا ومدريد.
مثل البلدان الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، تكافح إسبانيا مع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء.
وبلغ معدل التضخم في البلاد 8.9 بالمئة في سبتمبر/ أيلول، منخفضًا من 10.5 بالمئة في أغسطس/ اب مع انخفاض أسعار الطاقة.