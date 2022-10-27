https://sputnikarabic.ae/20221027/مينيرال-إم-إي-نظام-راداري-بحري-متعدد-المهام-1069535040.html
"مينيرال-إم إي"... نظام راداري بحري متعدد المهام
"مينيرال-إم إي"... نظام راداري بحري متعدد المهام
تعتمد السفن الحربية على وسائل متعددة لكشف الأهداف المعادية سواء كانت وحدات بحرية أو أهدافا جوية، ومنها نظام "مينيرال - إم إي" الروسي. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T12:09+0000
2022-10-27T12:09+0000
2022-10-27T12:12+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويمثل "مينيرال - إم إي" أحد أنظمة الرادار المخصصة للعمل على متن السفن الحربية وهو رادار بحري متعدد المهام، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية لنظام "مينيرال - إم إي"؟يتكون نظام الرادار "مينيرال - إم إي" من 3 أجزاء هي:ما هي مهام "مينيرال - إم إي"؟ولفت الموقع إلى أن نظام "مينيرال - إم إي" يمتلك رادارا إيجابيا مصمما لرصد الأهداف التي تحلق في أفق تغطيته، بينما يقوم رادار تبادل البيانات بتوفير صورة واضحة عن طبيعة الوضع القتالي لجميع قوات المهام المشتركة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"مينيرال-إم إي"... نظام راداري بحري متعدد المهام
12:09 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
تعتمد السفن الحربية على وسائل متعددة لكشف الأهداف المعادية سواء كانت وحدات بحرية أو أهدافا جوية، ومنها نظام "مينيرال - إم إي" الروسي.
ويمثل "مينيرال - إم إي" أحد أنظمة الرادار المخصصة للعمل على متن السفن الحربية وهو رادار بحري متعدد المهام، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ما هي المواصفات الفنية لنظام "مينيرال - إم إي"؟
عدد الأهداف
التي يمكن تتبعها: 30 هدفا للرادار الإيجابي.
10 أهداف لرادار تبادل البيانات.
المدى: 250 كلم في الرادار الإيجابي
و450 كلم في الرادار السلبي.
يتكون نظام الرادار "مينيرال - إم إي" من 3 أجزاء هي:
ما هي مهام "مينيرال - إم إي"؟
البحث عن الأهداف ورصدها والتعرف عليها.
استقبال بيانات رادارات الاستطلاع الأخرى.
التمييز بين الأهداف المعادية والصديقة الموجودة في نطاق تغطيته.
ولفت الموقع إلى أن نظام "مينيرال - إم إي" يمتلك رادارا إيجابيا مصمما لرصد الأهداف التي تحلق في أفق تغطيته، بينما يقوم رادار تبادل البيانات بتوفير صورة واضحة عن طبيعة الوضع القتالي
لجميع قوات المهام المشتركة.