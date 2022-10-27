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https://sputnikarabic.ae/20221027/ناقلات-الغاز-المسال-تفتقر-لمساحات-التخزين-في-أوروبا-1069548841.html
ناقلات الغاز المسال تفتقر لمساحات التخزين في أوروبا
ناقلات الغاز المسال تفتقر لمساحات التخزين في أوروبا
أدت مستويات العرض العالية للوقود في أوروبا إلى عدم وجود مكان لتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مما اضطرها إلى استخدام صمامات لحفظ الحمولة نتيجة لذلك، حسبما... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T18:04+0000
2022-10-27T18:04+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس أنه "في الأيام الأخيرة تراجعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 70% مقارنة بذروة أغسطس/آب، وفي الوقت نفسه، ساعد الطقس الجيد جزئيًا على خفض أسعار الغاز، ونتيجة لذلك، كان هناك فائض من الغاز في أوروبا".وبحسب المنشور "يلاحظ الصناعيون تحسنا في وضع العرض مقارنة بما كان عليه قبل شهرين، ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة لم تنته بعد".وأضافت الصحيفة أن "هناك عشرات الناقلات المليئة بالغاز الطبيعي المسال بالقرب من الموانئ الأوروبية ومع ذلك فإنهم يفتقرون إلى مرافق التخزين التي يمكن أن تستهلك الوقود.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-تقطع-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-إلى-أوروبا-لمواجهة-الاستهلاك-المحلي-1069125330.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

ناقلات الغاز المسال تفتقر لمساحات التخزين في أوروبا

18:04 GMT 27.10.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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أدت مستويات العرض العالية للوقود في أوروبا إلى عدم وجود مكان لتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مما اضطرها إلى استخدام صمامات لحفظ الحمولة نتيجة لذلك، حسبما أفادت به وسائل إعلام غربية.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس أنه "في الأيام الأخيرة تراجعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 70% مقارنة بذروة أغسطس/آب، وفي الوقت نفسه، ساعد الطقس الجيد جزئيًا على خفض أسعار الغاز، ونتيجة لذلك، كان هناك فائض من الغاز في أوروبا".
هذا الوضع أدى إلى تشكل "ازدحام" من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي لا يمكن تفريغه.
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وبحسب المنشور "يلاحظ الصناعيون تحسنا في وضع العرض مقارنة بما كان عليه قبل شهرين، ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة لم تنته بعد".
وأضافت الصحيفة أن "هناك عشرات الناقلات المليئة بالغاز الطبيعي المسال بالقرب من الموانئ الأوروبية ومع ذلك فإنهم يفتقرون إلى مرافق التخزين التي يمكن أن تستهلك الوقود.
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