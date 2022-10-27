https://sputnikarabic.ae/20221027/نصر-الله-مع-توقيع-لبنان-تكون-مهمة-حزب-الله-قد-انتهت-والحديث-عن-التطبيع-ليس-له-أي-أساس-1069544599.html

نصر الله: مع توقيع لبنان تكون مهمة حزب الله قد انتهت "والحديث عن التطبيع ليس له أي أساس"... فيديو

نصر الله: مع توقيع لبنان تكون مهمة حزب الله قد انتهت "والحديث عن التطبيع ليس له أي أساس"... فيديو

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس 27 تشرين الأول/أكتوبر، إن مع توقيع رسائل لبنان واستكمال الخطوات الشكلية، تكون مهمة حزب الله قد... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T15:48+0000

2022-10-27T15:48+0000

2022-10-27T16:02+0000

لبنان

أخبار حزب الله

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وقال نصر الله خلال كلمة متلفزة، إن "التجربة التي يخوضها لبنان منذ الأشهر القليلة الماضية غنية جدا وتستحق التوقف عندها وعند نتائجها".واعتبر نصر الله أن "ما حصل من البداية إلى النهاية، إلى النتائج هو انتصار كبير، وكبير جدا للبنان، للدولة والشعب والمقاومة".وأكد أن "الحديث عن التطبيع ليس له أي أساس من بعض الأشخاص وتجني، ويمارسه أشخاص عن عمد عبر اتهام الدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين بالتطبيع ويتهمون المقاومة بأنها أيضا تؤيدهم في هذا التطبيع".وأوضح أن "المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة ولم يلتق الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف واحد، والوثيقة التي سيحتفظ بها لبنان لا تحمل توقيعاً إسرائيلياً، والمسؤولون في لبنان تصرفوا بدقة لعدم إعطاء شبهة تطبيع".وتابع "ملف الترسيم ليس معاهدة دولية ولا ينطوي على تطبيع مع إسرائيل التي تعترف أنها لم تحصل على أي ضمانات أمنية".واعتبر أن "لبنان أنجز مرحلة مهمة ستضعه أمام مرحلة جديدة".وكان قد سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، اليوم، الرسالة الأميركية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة تقول، إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".وأضاف "عون كلف وفدا باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة وستكون هناك رسالة أيضا للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية".وتبادل الجانبان اللبناني والإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، الرسائل الاميركية الموقّعة والتي تتضمن الاقتراحات المتعلقّة بعملية الترسيم، وذلك بواسطة الأمم المتحدة.

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لبنان, أخبار حزب الله