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https://sputnikarabic.ae/20221027/هيفاء-أبو-غزالة-تشير-إلى-قرارات-مرتقبة-بشأن-منطقة-التجارة-العربية-1069549064.html
هيفاء أبو غزالة تشير إلى قرارات مرتقبة بشأن منطقة التجارة العربية
هيفاء أبو غزالة تشير إلى قرارات مرتقبة بشأن منطقة التجارة العربية
قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم الخميس، إن "منطقة التجارة الحرة العربية ‏هو أحد الملفات التي تناولتها اجتماعات... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T18:05+0000
2022-10-27T18:05+0000
الجزائر
العالم العربي
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وأوضحت أبو غزالة في مؤتمر اليوم بالعاصمة الجزائر حضره موفد "سبوتنيك" للجزائر، عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أن "موضوع الملف الفلسطيني حاضر على جميع المستويات".ولفتت إلى أن "الدول العربية تتجه نحو العمل العربي المشترك، وأن القمة التي تعقد في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني تعد فرصة لتنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي، لتصبح قمة التكامل ولم الشمل".وبحسب هيفاء أبو غزالة، فإن القمة العربية "تناقش جميع الملفات المطروحة على الساحة العالمية والطاقة والغذاء، وكل ما يرتبط بالمنطقة العربية".
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

هيفاء أبو غزالة تشير إلى قرارات مرتقبة بشأن منطقة التجارة العربية

18:05 GMT 27.10.2022
© Sputnikالسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية
السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
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قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم الخميس، إن "منطقة التجارة الحرة العربية ‏هو أحد الملفات التي تناولتها اجتماعات الجامعة العربية، وأنه من المرتقب صدور قرارات في هذا الشأن ‏وعدم اقتصار الأمر على التوصيات".
وأوضحت أبو غزالة في مؤتمر اليوم بالعاصمة الجزائر حضره موفد "سبوتنيك" للجزائر، عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أن "موضوع الملف الفلسطيني حاضر على جميع المستويات".
ولفتت إلى أن "الدول العربية تتجه نحو العمل العربي المشترك، وأن القمة التي تعقد في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني تعد فرصة لتنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي، لتصبح قمة التكامل ولم الشمل".
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يشكر الجزائر على عقد قمة عربية "لا ورقية"
أمس, 13:38 GMT
وبحسب هيفاء أبو غزالة، فإن القمة العربية "تناقش جميع الملفات المطروحة على الساحة العالمية والطاقة والغذاء، وكل ما يرتبط بالمنطقة العربية".
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