https://sputnikarabic.ae/20221027/هيفاء-أبو-غزالة-تشير-إلى-قرارات-مرتقبة-بشأن-منطقة-التجارة-العربية-1069549064.html

هيفاء أبو غزالة تشير إلى قرارات مرتقبة بشأن منطقة التجارة العربية

هيفاء أبو غزالة تشير إلى قرارات مرتقبة بشأن منطقة التجارة العربية

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم الخميس، إن "منطقة التجارة الحرة العربية ‏هو أحد الملفات التي تناولتها اجتماعات... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T18:05+0000

2022-10-27T18:05+0000

2022-10-27T18:05+0000

الجزائر

العالم العربي

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وأوضحت أبو غزالة في مؤتمر اليوم بالعاصمة الجزائر حضره موفد "سبوتنيك" للجزائر، عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أن "موضوع الملف الفلسطيني حاضر على جميع المستويات".ولفتت إلى أن "الدول العربية تتجه نحو العمل العربي المشترك، وأن القمة التي تعقد في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني تعد فرصة لتنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي، لتصبح قمة التكامل ولم الشمل".وبحسب هيفاء أبو غزالة، فإن القمة العربية "تناقش جميع الملفات المطروحة على الساحة العالمية والطاقة والغذاء، وكل ما يرتبط بالمنطقة العربية".

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