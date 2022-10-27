https://sputnikarabic.ae/20221027/هيفاء-أبو-غزالة-تشير-إلى-قرارات-مرتقبة-بشأن-منطقة-التجارة-العربية-1069549064.html
هيفاء أبو غزالة تشير إلى قرارات مرتقبة بشأن منطقة التجارة العربية
هيفاء أبو غزالة تشير إلى قرارات مرتقبة بشأن منطقة التجارة العربية
قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم الخميس، إن "منطقة التجارة الحرة العربية هو أحد الملفات التي تناولتها اجتماعات... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T18:05+0000
2022-10-27T18:05+0000
2022-10-27T18:05+0000
الجزائر
العالم العربي
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وأوضحت أبو غزالة في مؤتمر اليوم بالعاصمة الجزائر حضره موفد "سبوتنيك" للجزائر، عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أن "موضوع الملف الفلسطيني حاضر على جميع المستويات".ولفتت إلى أن "الدول العربية تتجه نحو العمل العربي المشترك، وأن القمة التي تعقد في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني تعد فرصة لتنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي، لتصبح قمة التكامل ولم الشمل".وبحسب هيفاء أبو غزالة، فإن القمة العربية "تناقش جميع الملفات المطروحة على الساحة العالمية والطاقة والغذاء، وكل ما يرتبط بالمنطقة العربية".
https://sputnikarabic.ae/20221026/الأمين-العام-المساعد-لجامعة-الدول-العربية-يشكر-الجزائر-على-عقد-قمة-عربية-لا-ورقية-1069503909.html
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الجزائر, العالم العربي
هيفاء أبو غزالة تشير إلى قرارات مرتقبة بشأن منطقة التجارة العربية
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قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم الخميس، إن "منطقة التجارة الحرة العربية هو أحد الملفات التي تناولتها اجتماعات الجامعة العربية، وأنه من المرتقب صدور قرارات في هذا الشأن وعدم اقتصار الأمر على التوصيات".
وأوضحت أبو غزالة في مؤتمر اليوم بالعاصمة الجزائر حضره موفد "سبوتنيك" للجزائر، عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أن "موضوع الملف الفلسطيني حاضر على جميع المستويات".
ولفتت إلى أن "الدول العربية تتجه نحو العمل العربي المشترك، وأن القمة التي تعقد في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني تعد فرصة لتنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي، لتصبح قمة التكامل ولم الشمل".
وبحسب هيفاء أبو غزالة، فإن القمة العربية "تناقش جميع الملفات المطروحة على الساحة العالمية والطاقة والغذاء، وكل ما يرتبط بالمنطقة العربية".