https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-الداخلية-الإيراني-يقول-إن-التيار-الإرهابي-استغل-أجواء-الشغب-لتنفيذه-جريمة-شيراز-وقتل-الأبرياء-1069525097.html

وزير الداخلية الإيراني يقول إن التيار الإرهابي استغل أجواء الشغب لتنفيذه جريمة شيراز وقتل الأبرياء

وزير الداخلية الإيراني يقول إن التيار الإرهابي استغل أجواء الشغب لتنفيذه جريمة شيراز وقتل الأبرياء

أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن الهجوم المسلح الذي استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز "كشف مؤامرات العدو وكان ستارا آخر لجرائمه". 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T07:11+0000

2022-10-27T07:11+0000

2022-10-27T07:11+0000

أخبار إيران

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وقال وحيدي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن "هذه الحادثة أظهرت أيضا أن مؤامرة العدو هي مؤامرة تقوم على العنف وقتل الأبرياء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف وحيدي: "كذلك كشفت هذه الحادثة قسوة قلوب أعدائنا، وقد رأينا بعضاً منها في الشوارع من مثيري الشغب"، مؤكدا أن "التيار الإرهابي استغل أجواء الشغب وقام بأفعاله وعلى المسؤولين الأمنيين المراقبة بشكل أكثر دقة".وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ"، إن:"العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221027/إيران-تقول-إن-آليات-حقوق-الإنسان-الدولية-تلتزم-الصمت-تجاه-الهجوم-الإرهابي-في-شيراز-1069524455.html

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