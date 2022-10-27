https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-المالية-السعودي-يقول-إن-دول-الخليج-تشهد-طفرة-اقتصادية-ولا-تعاني-من-التضخم-1069546346.html

وزير المالية السعودي يقول إن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية ولا تعاني من التضخم

وزير المالية السعودي يقول إن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية ولا تعاني من التضخم

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T16:20+0000

2022-10-27T16:20+0000

2022-10-27T16:20+0000

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جاء ذلك في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الخميس، على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المنعقدة في الرياض.وأضاف الجدعان أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 8% في 2022، وأن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في 2023 بأكثر من 5%.وأشار إلى أن "التضخم في دول الخليج في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين".وتابع "معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود، لمستويات عالية جداً في مختلف دول العالم".ولفت إلى أن السعودية عملت مع صندوق النقد على تقديم الدعم للدول المحتاجة، وقدمت 12.7 مليار دولار لدول المنطقة، منها مصر وباكستان وتونس وغيرها، منذ الفترة نفسها من العام الماضي حتى الآن.وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، أكد وزير المالية السعودي أن العلاقة مع واشنطن علاقة استراتيجية تمتد على مدى عقود طويلة، وما يحدث من اختلاف في وجهات النظر أمر معروف بين الدول.

https://sputnikarabic.ae/20221026/وزير-المالية-السعودي-يكشف-توقعاته-للسنوات-الـ6-المقبلة-على-الخليج-والمنطقة-فيديو-1069489754.html

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