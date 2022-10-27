https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-المالية-السعودي-يقول-إن-دول-الخليج-تشهد-طفرة-اقتصادية-ولا-تعاني-من-التضخم-1069546346.html
وزير المالية السعودي يقول إن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية ولا تعاني من التضخم
وزير المالية السعودي يقول إن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية ولا تعاني من التضخم
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T16:20+0000
2022-10-27T16:20+0000
2022-10-27T16:20+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
مجلس التعاون الخليجي
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جاء ذلك في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الخميس، على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المنعقدة في الرياض.وأضاف الجدعان أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 8% في 2022، وأن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في 2023 بأكثر من 5%.وأشار إلى أن "التضخم في دول الخليج في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين".وتابع "معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود، لمستويات عالية جداً في مختلف دول العالم".ولفت إلى أن السعودية عملت مع صندوق النقد على تقديم الدعم للدول المحتاجة، وقدمت 12.7 مليار دولار لدول المنطقة، منها مصر وباكستان وتونس وغيرها، منذ الفترة نفسها من العام الماضي حتى الآن.وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، أكد وزير المالية السعودي أن العلاقة مع واشنطن علاقة استراتيجية تمتد على مدى عقود طويلة، وما يحدث من اختلاف في وجهات النظر أمر معروف بين الدول.
https://sputnikarabic.ae/20221026/وزير-المالية-السعودي-يكشف-توقعاته-للسنوات-الـ6-المقبلة-على-الخليج-والمنطقة-فيديو-1069489754.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, مجلس التعاون الخليجي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, مجلس التعاون الخليجي
وزير المالية السعودي يقول إن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية ولا تعاني من التضخم
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن.
جاء ذلك في مقابلة
مع قناة "العربية"، اليوم الخميس، على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المنعقدة في الرياض.
وأضاف الجدعان أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 8% في 2022، وأن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في 2023 بأكثر من 5%.
وأوضح أن "دول الخليج
تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن".
وأشار إلى أن "التضخم في دول الخليج في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين".
وتابع "معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود، لمستويات عالية جداً في مختلف دول العالم".
ولفت إلى أن السعودية عملت مع صندوق النقد على تقديم الدعم للدول المحتاجة، وقدمت 12.7 مليار دولار لدول المنطقة، منها مصر وباكستان وتونس وغيرها، منذ الفترة نفسها من العام الماضي حتى الآن.
وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، أكد وزير المالية السعودي أن العلاقة مع واشنطن علاقة استراتيجية تمتد على مدى عقود طويلة، وما يحدث من اختلاف في وجهات النظر أمر معروف بين الدول.
وأردف "المملكة مستمرة في علاقتها مع الولايات المتحدة
ويجب ألا نلام على حماية مصالح السعودية وشعبها، ونتفهم رأي الأطراف الأخرى".