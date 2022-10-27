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https://sputnikarabic.ae/20221027/وسائل-إعلام-محلية-دوي-صافرات-الإنذار-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069526321.html
وسائل إعلام محلية: دوي صافرات الإنذار في أغلب مناطق أوكرانيا
وسائل إعلام محلية: دوي صافرات الإنذار في أغلب مناطق أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار اليوم الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T07:41+0000
2022-10-27T07:46+0000
أخبار أوكرانيا
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قالت إدارة المدينة إنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي اليوم الخميس في كييف. وقالت على "تلغرام": "انتباه! تم إعلان حالة تأهب من الغارة الجوية في كييف!". تطلب السلطات من المواطنين التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ. كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شرق وجنوب ووسط أوكرانيا. يتضح هذا من خلال بيانات المصدر الرسمي للتنبيه حول أجهزة الإنذار. تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي، على وجه الخصوص في مناطق كييف، جيتومير، تشيرنيغيف، تشيركاسي، كيروفوغراد، أوديسا ونيكولاييف.وأعلن يوم الأربعاء عن حالة تأهب للغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية خمس مرات.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وسائل إعلام محلية: دوي صافرات الإنذار في أغلب مناطق أوكرانيا

07:41 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 07:46 GMT 27.10.2022)
© AFP 2022 / Arman Soldinآثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / Arman Soldin
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دوت صافرات الإنذار اليوم الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف.
قالت إدارة المدينة إنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي اليوم الخميس في كييف.
وقالت على "تلغرام": "انتباه! تم إعلان حالة تأهب من الغارة الجوية في كييف!".
تطلب السلطات من المواطنين التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ. كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شرق وجنوب ووسط أوكرانيا.
يتضح هذا من خلال بيانات المصدر الرسمي للتنبيه حول أجهزة الإنذار.
تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي، على وجه الخصوص في مناطق كييف، جيتومير، تشيرنيغيف، تشيركاسي، كيروفوغراد، أوديسا ونيكولاييف.
وأعلن يوم الأربعاء عن حالة تأهب للغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية خمس مرات.
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