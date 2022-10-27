https://sputnikarabic.ae/20221027/وسائل-إعلام-محلية-دوي-صافرات-الإنذار-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069526321.html
وسائل إعلام محلية: دوي صافرات الإنذار في أغلب مناطق أوكرانيا
وسائل إعلام محلية: دوي صافرات الإنذار في أغلب مناطق أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار اليوم الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T07:41+0000
2022-10-27T07:41+0000
2022-10-27T07:46+0000
أخبار أوكرانيا
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قالت إدارة المدينة إنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي اليوم الخميس في كييف. وقالت على "تلغرام": "انتباه! تم إعلان حالة تأهب من الغارة الجوية في كييف!". تطلب السلطات من المواطنين التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ. كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شرق وجنوب ووسط أوكرانيا. يتضح هذا من خلال بيانات المصدر الرسمي للتنبيه حول أجهزة الإنذار. تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي، على وجه الخصوص في مناطق كييف، جيتومير، تشيرنيغيف، تشيركاسي، كيروفوغراد، أوديسا ونيكولاييف.وأعلن يوم الأربعاء عن حالة تأهب للغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية خمس مرات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام محلية: دوي صافرات الإنذار في أغلب مناطق أوكرانيا
07:41 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 07:46 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار اليوم الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف.
قالت إدارة المدينة إنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي اليوم الخميس في كييف.
وقالت على "تلغرام": "انتباه! تم إعلان حالة تأهب من الغارة الجوية في كييف!".
تطلب السلطات من المواطنين التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ. كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شرق وجنوب ووسط أوكرانيا.
يتضح هذا من خلال بيانات المصدر الرسمي للتنبيه حول أجهزة الإنذار.
تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي، على وجه الخصوص في مناطق كييف، جيتومير، تشيرنيغيف، تشيركاسي، كيروفوغراد، أوديسا ونيكولاييف.
وأعلن يوم الأربعاء عن حالة تأهب للغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية خمس مرات.