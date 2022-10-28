أحداث الأسبوع في صور

© AP Photo / Anthony Kwan السباحون ينتظرون في البداية قبل السباق السنوي على المرفأ في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ، 23 أكتوبر 2022. شارك الآلاف من السباحين في سباق هونغ كونغ الشهير للسباحة عبر الميناء من جزيرة هونغ كونغ إلى شبه جزيرة كولون.