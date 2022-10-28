أحداث الأسبوع في صور

طفل ينظر إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية المتضررة بعد أن تجاوزت المدرج في مطار ماكتان سيبو الدولي في سيبو وسط الفلبين في وقت مبكر من يوم 24 أكتوبر 2022. تجاوزت طائرة الخطوط الجوية الكورية المدرج أثناء هبوطها وسط طقس سيء في الفلبين في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن السلطات قالت إن جميع من كانوا على متنها وعددهم 173 كانوا في أمان.
طفل ينظر إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية المتضررة بعد أن تجاوزت المدرج في مطار ماكتان سيبو الدولي في سيبو وسط الفلبين في وقت مبكر من يوم 24 أكتوبر 2022. تجاوزت طائرة الخطوط الجوية الكورية المدرج أثناء هبوطها وسط طقس سيء في الفلبين في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن السلطات قالت إن جميع من كانوا على متنها وعددهم 173 كانوا في أمان.
الطلاب يؤدون رقصة "لا مورينادا" التقليدية خلال معرض الجامعة الشعبي، في لاباز، بوليفي، 22 أكتوبر 2022. خرج الآلاف للاحتفال بالتقاليد الفولكلورية في بوليفيا بعد إلغاء الحدث لمدة 3 سنوات بسبب قيود جائحة "كوفيد-19". يتم تنظيم الطلاب المشاركين في مجموعات عوامات ورقص، يرقصون بشكل أساسي رقصات أصيلة وفلكلورية، بهدف الدفاع عن التراث الثقافي في لاباز وإحيائه وتعزيزه.
الطلاب يؤدون رقصة "لا مورينادا" التقليدية خلال معرض الجامعة الشعبي، في لاباز، بوليفي، 22 أكتوبر 2022. خرج الآلاف للاحتفال بالتقاليد الفولكلورية في بوليفيا بعد إلغاء الحدث لمدة 3 سنوات بسبب قيود جائحة "كوفيد-19". يتم تنظيم الطلاب المشاركين في مجموعات عوامات ورقص، يرقصون بشكل أساسي رقصات أصيلة وفلكلورية، بهدف الدفاع عن التراث الثقافي في لاباز وإحيائه وتعزيزه.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. راقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية للبلاد تتضمن تدريبات متعددة لإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال الكرملين في بيان "إن جميع الصواريخ التجريبية وصلت إلى أهدافها المحددة".
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. راقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية للبلاد تتضمن تدريبات متعددة لإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال الكرملين في بيان "إن جميع الصواريخ التجريبية وصلت إلى أهدافها المحددة".
يضيء الناس المصابيح على ضفاف نهر ساريو في أيوديا، الهند، 23 أكتوبر 2022. أضاء أكثر من مليون ونصف المليون مصباح على طول ضفاف نهر ساريو، بينما يحتفل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء آسيا بعيد ديوالي، الهندوس مهرجان الأضواء "ديوالي".
عمال ينظفون المكان بعد هجوم مسلح على مزار "شاه جراغ" في مدينة شيراز، إيران، 26 أكتوبر 2022. قالت وسائل إعلام رسمية إن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم على مزار رئيسي في جنوب إيران، وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم. وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم الذي نفذه "إرهابي" مسلح خلال صلاة العشاء في ضريح شاه جراغ أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا.
عمال ينظفون المكان بعد هجوم مسلح على مزار "شاه جراغ" في مدينة شيراز، إيران، 26 أكتوبر 2022. قالت وسائل إعلام رسمية إن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم على مزار رئيسي في جنوب إيران، وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم. وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم الذي نفذه "إرهابي" مسلح خلال صلاة العشاء في ضريح شاه جراغ أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا.
وصلت عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل لحضور حفل جوائز فاشن ترست أرابيا، وهو جزء من الأحداث الثقافية على مدار العام تتويجًا لبطولة كرة القدم لكأس العالم فيفا قطر 2022، في المتحف الوطني في قطر في الدوحة، قطر 26 أكتوبر 2022.
السباحون ينتظرون في البداية قبل السباق السنوي على المرفأ في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ، 23 أكتوبر 2022.
شارك الآلاف من السباحين في سباق هونغ كونغ الشهير للسباحة عبر الميناء من جزيرة هونغ كونغ إلى شبه جزيرة كولون.
قطعان من الأغنام يتم رعيها في وسط مدينة مدريد، إسبانيا 23 أكتوبر 2022. قام الرعاة بتوجيه قطيع من نحو 1100 رأس من الأغنام و 200 ماعز عبر شوارع مدريد اليوم دفاعًا عن حقوق الرعي والهجرة القديمة المهددة بشكل متزايد من جراء الزحف العمراني.
قطعان من الأغنام يتم رعيها في وسط مدينة مدريد، إسبانيا 23 أكتوبر 2022. قام الرعاة بتوجيه قطيع من نحو 1100 رأس من الأغنام و 200 ماعز عبر شوارع مدريد اليوم دفاعًا عن حقوق الرعي والهجرة القديمة المهددة بشكل متزايد من جراء الزحف العمراني.
المدربة أليسا نيستيروفا مع النمور البيضاء تقدم عرضًا في جاذبية "موي توتيم" في مهرجان أميرة السيرك الدولي لفنون السيرك، الذي أقيم في ساحة السيرك الحكومي باسم نيكيتين".
يقام المهرجان في إطار المشروع الوطني "الثقافة" بدعم من وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية. تأسس مهرجان "أميرة السيرك" من قبل أكبر شركة سيرك في العالم "روسغوستسيركوم" عام 2005 للتأكيد على دور المرأة في فن السيرك.