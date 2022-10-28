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شويغو يبلغ بوتين بإرسال 82 ألف عنصر من التعبئة الجزئية إلى مناطق العملية العسكرية
https://sputnikarabic.ae/20221028/أحداث-الأسبوع-في-صور-1069571497.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
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фото, وسائط متعددة, صور
фото, وسائط متعددة, صور

أحداث الأسبوع في صور

14:34 GMT 28.10.2022
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصوركسوف جزئي للشمس يظهر عند غروب الشمس بالقرب من نوفوسيبيرسك، روسيا 25 أكتوبر 2022
كسوف جزئي للشمس يظهر عند غروب الشمس بالقرب من نوفوسيبيرسك، روسيا 25 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/26
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
كسوف جزئي للشمس يظهر عند غروب الشمس بالقرب من نوفوسيبيرسك، روسيا 25 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Daniel Leal

يلوح زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك (وسط الصورة) عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في لندن بعد الإعلان عن فوزه في مسابقة قيادة حزب المحافظين ، في 24 أكتوبر 2022.

يلوح زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك (وسط الصورة) عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في لندن بعد الإعلان عن فوزه في مسابقة قيادة حزب المحافظين ، في 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Daniel Leal

يلوح زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك (وسط الصورة) عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في لندن بعد الإعلان عن فوزه في مسابقة قيادة حزب المحافظين ، في 24 أكتوبر 2022.

© AP Photo / Juan Carlo De Vela

طفل ينظر إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية المتضررة بعد أن تجاوزت المدرج في مطار ماكتان سيبو الدولي في سيبو وسط الفلبين في وقت مبكر من يوم 24 أكتوبر 2022. تجاوزت طائرة الخطوط الجوية الكورية المدرج أثناء هبوطها وسط طقس سيء في الفلبين في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن السلطات قالت إن جميع من كانوا على متنها وعددهم 173 كانوا في أمان.

طفل ينظر إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية المتضررة بعد أن تجاوزت المدرج في مطار ماكتان سيبو الدولي في سيبو وسط الفلبين في وقت مبكر من يوم 24 أكتوبر 2022. تجاوزت طائرة الخطوط الجوية الكورية المدرج أثناء هبوطها وسط طقس سيء في الفلبين في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن السلطات قالت إن جميع من كانوا على متنها وعددهم 173 كانوا في أمان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Juan Carlo De Vela

طفل ينظر إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية المتضررة بعد أن تجاوزت المدرج في مطار ماكتان سيبو الدولي في سيبو وسط الفلبين في وقت مبكر من يوم 24 أكتوبر 2022. تجاوزت طائرة الخطوط الجوية الكورية المدرج أثناء هبوطها وسط طقس سيء في الفلبين في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن السلطات قالت إن جميع من كانوا على متنها وعددهم 173 كانوا في أمان.

© AP Photo / Juan Karita

الطلاب يؤدون رقصة "لا مورينادا" التقليدية خلال معرض الجامعة الشعبي، في لاباز، بوليفي، 22 أكتوبر 2022. خرج الآلاف للاحتفال بالتقاليد الفولكلورية في بوليفيا بعد إلغاء الحدث لمدة 3 سنوات بسبب قيود جائحة "كوفيد-19". يتم تنظيم الطلاب المشاركين في مجموعات عوامات ورقص، يرقصون بشكل أساسي رقصات أصيلة وفلكلورية، بهدف الدفاع عن التراث الثقافي في لاباز وإحيائه وتعزيزه.

الطلاب يؤدون رقصة &quot;لا مورينادا&quot; التقليدية خلال معرض الجامعة الشعبي، في لاباز، بوليفي، 22 أكتوبر 2022. خرج الآلاف للاحتفال بالتقاليد الفولكلورية في بوليفيا بعد إلغاء الحدث لمدة 3 سنوات بسبب قيود جائحة &quot;كوفيد-19&quot;. يتم تنظيم الطلاب المشاركين في مجموعات عوامات ورقص، يرقصون بشكل أساسي رقصات أصيلة وفلكلورية، بهدف الدفاع عن التراث الثقافي في لاباز وإحيائه وتعزيزه. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Juan Karita

الطلاب يؤدون رقصة "لا مورينادا" التقليدية خلال معرض الجامعة الشعبي، في لاباز، بوليفي، 22 أكتوبر 2022. خرج الآلاف للاحتفال بالتقاليد الفولكلورية في بوليفيا بعد إلغاء الحدث لمدة 3 سنوات بسبب قيود جائحة "كوفيد-19". يتم تنظيم الطلاب المشاركين في مجموعات عوامات ورقص، يرقصون بشكل أساسي رقصات أصيلة وفلكلورية، بهدف الدفاع عن التراث الثقافي في لاباز وإحيائه وتعزيزه.

© AFP 2022 / Amanuel Sileshiامرأة تحمل زجاجات بلاستيكية تساعد طفلها في ديرة داوا، إثيوبيا، في 23 أكتوبر 2022.
امرأة تحمل زجاجات بلاستيكية تساعد طفلها في ديرة داوا، إثيوبيا، في 23 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Amanuel Sileshi
امرأة تحمل زجاجات بلاستيكية تساعد طفلها في ديرة داوا، إثيوبيا، في 23 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service

في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. راقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية للبلاد تتضمن تدريبات متعددة لإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال الكرملين في بيان "إن جميع الصواريخ التجريبية وصلت إلى أهدافها المحددة".

في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. راقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية للبلاد تتضمن تدريبات متعددة لإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال الكرملين في بيان &quot;إن جميع الصواريخ التجريبية وصلت إلى أهدافها المحددة&quot;. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service

في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. راقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية للبلاد تتضمن تدريبات متعددة لإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال الكرملين في بيان "إن جميع الصواريخ التجريبية وصلت إلى أهدافها المحددة".

© AP Photo / Rajesh Kumar Singhيضيء الناس المصابيح على ضفاف نهر ساريو في أيوديا، الهند، 23 أكتوبر 2022. أضاء أكثر من مليون ونصف المليون مصباح على طول ضفاف نهر ساريو، بينما يحتفل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء آسيا بعيد ديوالي، الهندوس مهرجان الأضواء "ديوالي".
يضيء الناس المصابيح على ضفاف نهر ساريو في أيوديا، الهند، 23 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
يضيء الناس المصابيح على ضفاف نهر ساريو في أيوديا، الهند، 23 أكتوبر 2022. أضاء أكثر من مليون ونصف المليون مصباح على طول ضفاف نهر ساريو، بينما يحتفل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء آسيا بعيد ديوالي، الهندوس مهرجان الأضواء "ديوالي".
© AP Photo / Fernando Vergaraمصورة شوارع تغادر ساحة بوليفار مع حيوان اللاما الخاص بها بعد أن بدأ هطول الأمطار في بوغوتا، كولومبيا، 25 أكتوبر 2022.
مصورة شوارع تغادر ساحة بوليفار مع حيوان اللاما الخاص بها بعد أن بدأ هطول الأمطار في بوغوتا، كولومبيا، 25 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Vergara
مصورة شوارع تغادر ساحة بوليفار مع حيوان اللاما الخاص بها بعد أن بدأ هطول الأمطار في بوغوتا، كولومبيا، 25 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasseltلاعب كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان يقف بجانب تمثاله الشمعي الجديد في متحف جريفين في باريس، فرنسا 24 أكتوبر 2022.
لاعب كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان يقف بجانب تمثاله الشمعي الجديد في متحف جريفين في باريس، فرنسا 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt
لاعب كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان يقف بجانب تمثاله الشمعي الجديد في متحف جريفين في باريس، فرنسا 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Wakil Konsarيتنافس المصارعون الأفغان في منافسة تقليدية لمصارعة الطين خلال عطلة نهاية الأسبوع في ملعب "شامان هوزوري" في كابول، أفغانستان 21 أكتوبر 2022.
يتنافس المصارعون الأفغان في منافسة تقليدية لمصارعة الطين خلال عطلة نهاية الأسبوع في ملعب شامان هوزوري في كابول، أفغانستان 21 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
10/26
© AFP 2022 / Wakil Konsar
يتنافس المصارعون الأفغان في منافسة تقليدية لمصارعة الطين خلال عطلة نهاية الأسبوع في ملعب "شامان هوزوري" في كابول، أفغانستان 21 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Yuri Kadobnovأوراق شجيرة البرباريس مغطاة بالصقيع في حديقة خارج موسكو في الصباح الباكر، حيث انخفضت درجات حرارة الهواء في العاصمة الروسية إلى ما دون الصفر أثناء الليل، 25 أكتوبر 2022
أوراق شجيرة البرباريس مغطاة بالصقيع في حديقة خارج موسكو في الصباح الباكر، حيث انخفضت درجات حرارة الهواء في العاصمة الروسية إلى ما دون الصفر أثناء الليل، 25 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
11/26
© AFP 2022 / Yuri Kadobnov
أوراق شجيرة البرباريس مغطاة بالصقيع في حديقة خارج موسكو في الصباح الباكر، حيث انخفضت درجات حرارة الهواء في العاصمة الروسية إلى ما دون الصفر أثناء الليل، 25 أكتوبر 2022
© AP Photo / Armin Durgutقوات يوفور (القوة الأوروبية) تسحب جنديًا مصابًا خلال تدريب يوفور للاستجابة السريعة 2022 في قاعدة بوتمير، في سراييفو، البوسنة، 24 أكتوبر 2022.
قوات يوفور (القوة الأوروبية) تسحب جنديًا مصابًا خلال تدريب يوفور للاستجابة السريعة 2022 في قاعدة بوتمير، في سراييفو، البوسنة، 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
12/26
© AP Photo / Armin Durgut
قوات يوفور (القوة الأوروبية) تسحب جنديًا مصابًا خلال تدريب يوفور للاستجابة السريعة 2022 في قاعدة بوتمير، في سراييفو، البوسنة، 24 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Matthias Schraderقطار بخاري يمر عبر غابة دمرتها خنفساء اللحاء والجفاف، في جبال هارتس بالقرب من محطة القطار في شيرك، ألمانيا، 23 أكتوبر 2022.
قطار بخاري يمر عبر غابة دمرتها خنفساء اللحاء والجفاف، في جبال هارتس بالقرب من محطة القطار في شيرك، ألمانيا، 23 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
13/26
© AP Photo / Matthias Schrader
قطار بخاري يمر عبر غابة دمرتها خنفساء اللحاء والجفاف، في جبال هارتس بالقرب من محطة القطار في شيرك، ألمانيا، 23 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Mahmud Hamsمتظاهر فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة عبر الحدود مع إسرائيل شرقي مدينة غزة، خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في أعقاب مظاهرة على طول الحدود، في 25 أكتوبر 2022
متظاهر فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة عبر الحدود مع إسرائيل شرقي مدينة غزة، خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في أعقاب مظاهرة على طول الحدود، في 25 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
14/26
© AFP 2022 / Mahmud Hams
متظاهر فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة عبر الحدود مع إسرائيل شرقي مدينة غزة، خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في أعقاب مظاهرة على طول الحدود، في 25 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka

جنود إندونيسيون يشاركون في تمرين أمني استعدادًا لقمة مجموعة العشرين، في دينباسار في جزيرة بالي الإندونيسية، إندونيسيا 26 أكتوبر 2022.

جنود إندونيسيون يشاركون في تمرين أمني استعدادًا لقمة مجموعة العشرين، في دينباسار في جزيرة بالي الإندونيسية، إندونيسيا 26 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
15/26
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka

جنود إندونيسيون يشاركون في تمرين أمني استعدادًا لقمة مجموعة العشرين، في دينباسار في جزيرة بالي الإندونيسية، إندونيسيا 26 أكتوبر 2022.

© AFP 2022 / Prakash Mathema

يستعرض معالج كلاب شرطة نيبال وكلبه مهاراتهما خلال حدث للاحتفال في مهرجان "هندو تيهار" في مدرسة تدريب الكلاب البوليسية في كاتماندو، 24 أكتوبر 2022.

يستعرض معالج كلاب شرطة نيبال وكلبه مهاراتهما خلال حدث للاحتفال في مهرجان &quot;هندو تيهار&quot; في مدرسة تدريب الكلاب البوليسية في كاتماندو، 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
16/26
© AFP 2022 / Prakash Mathema

يستعرض معالج كلاب شرطة نيبال وكلبه مهاراتهما خلال حدث للاحتفال في مهرجان "هندو تيهار" في مدرسة تدريب الكلاب البوليسية في كاتماندو، 24 أكتوبر 2022.

© AFP 2022 / Claudio Cruz

يشارك الناس في موكب كاترينا، الذي يمثل شخصية كاترينا للاحتفال بيوم الموتى، في مكسيكو سيتي، المكسيك 23 أكتوبر 2022.

يشارك الناس في موكب كاترينا، الذي يمثل شخصية كاترينا للاحتفال بيوم الموتى، في مكسيكو سيتي، المكسيك 23 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
17/26
© AFP 2022 / Claudio Cruz

يشارك الناس في موكب كاترينا، الذي يمثل شخصية كاترينا للاحتفال بيوم الموتى، في مكسيكو سيتي، المكسيك 23 أكتوبر 2022.

© AFP 2022 / Philip Fongجبل فوجي (في الخلف)، أعلى جبل في اليابان، يظهر خلف المباني السكنية في كاواساكي، من ملعب تاماغاوا جرين زون للبيسبول في طوكيو، اليابان 26 أكتوبر 2022.
جبل فوجي (في الخلف)، أعلى جبل في اليابان، يظهر خلف المباني السكنية في كاواساكي، من ملعب تاماغاوا جرين زون للبيسبول في طوكيو، اليابان 26 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
18/26
© AFP 2022 / Philip Fong
جبل فوجي (في الخلف)، أعلى جبل في اليابان، يظهر خلف المباني السكنية في كاواساكي، من ملعب تاماغاوا جرين زون للبيسبول في طوكيو، اليابان 26 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Asif Hassanفتاة تنام أثناء رؤيتها مغطاة بالرمال على الشاطئ من قبل والديها مع الاعتقاد بأن التعرض أثناء كسوف الشمس سيشفي مرضها، في كراتشي، 25 أكتوبر 2022.
فتاة تنام أثناء رؤيتها مغطاة بالرمال على الشاطئ من قبل والديها مع الاعتقاد بأن التعرض أثناء كسوف الشمس سيشفي مرضها، في كراتشي، 25 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
19/26
© AFP 2022 / Asif Hassan
فتاة تنام أثناء رؤيتها مغطاة بالرمال على الشاطئ من قبل والديها مع الاعتقاد بأن التعرض أثناء كسوف الشمس سيشفي مرضها، في كراتشي، 25 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / -

عمال ينظفون المكان بعد هجوم مسلح على مزار "شاه جراغ" في مدينة شيراز، إيران، 26 أكتوبر 2022. قالت وسائل إعلام رسمية إن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم على مزار رئيسي في جنوب إيران، وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم. وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم الذي نفذه "إرهابي" مسلح خلال صلاة العشاء في ضريح شاه جراغ أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا.

عمال ينظفون المكان بعد هجوم مسلح على مزار &quot;شاه جراغ&quot; في مدينة شيراز، إيران، 26 أكتوبر 2022. قالت وسائل إعلام رسمية إن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم على مزار رئيسي في جنوب إيران، وتبنى تنظيم &quot;داعش&quot; الهجوم. وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم الذي نفذه &quot;إرهابي&quot; مسلح خلال صلاة العشاء في ضريح شاه جراغ أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا. - سبوتنيك عربي
20/26
© AFP 2022 / -

عمال ينظفون المكان بعد هجوم مسلح على مزار "شاه جراغ" في مدينة شيراز، إيران، 26 أكتوبر 2022. قالت وسائل إعلام رسمية إن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم على مزار رئيسي في جنوب إيران، وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم. وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم الذي نفذه "إرهابي" مسلح خلال صلاة العشاء في ضريح شاه جراغ أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا.

© AP Photo / Charlie Riedel

امرأة تقفز في الهواء وهي تقف أمام شجرة قيقب بلون الخريف الكامل، في مدينة كانساس سيتي،في بولاية ميزوري الأمريكية، 23 أكتوبر 2022

امرأة تقفز في الهواء وهي تقف أمام شجرة قيقب بلون الخريف الكامل، في مدينة كانساس سيتي،في بولاية ميزوري الأمريكية، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Charlie Riedel

امرأة تقفز في الهواء وهي تقف أمام شجرة قيقب بلون الخريف الكامل، في مدينة كانساس سيتي،في بولاية ميزوري الأمريكية، 23 أكتوبر 2022

© AFP 2022 / Roslan Rahman

أنثى "كسلان" بالغة تُدعى إنديغو تأكل وهي تحمل صغيرها البالغ من العمر شهرين على بطنها في بيودوم الغابة الهشة في حديقة حيوان سنغافورة، 25 أكتوبر 2022.

أنثى &quot;كسلان&quot; بالغة تُدعى إنديغو تأكل وهي تحمل صغيرها البالغ من العمر شهرين على بطنها في بيودوم الغابة الهشة في حديقة حيوان سنغافورة، 25 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Roslan Rahman

أنثى "كسلان" بالغة تُدعى إنديغو تأكل وهي تحمل صغيرها البالغ من العمر شهرين على بطنها في بيودوم الغابة الهشة في حديقة حيوان سنغافورة، 25 أكتوبر 2022.

© AFP 2022 / Jewel Samadوصلت عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل لحضور حفل جوائز فاشن ترست أرابيا، وهو جزء من الأحداث الثقافية على مدار العام تتويجًا لبطولة كرة القدم لكأس العالم فيفا قطر 2022، في المتحف الوطني في قطر في الدوحة، قطر 26 أكتوبر 2022.
وصلت عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل لحضور حفل جوائز فاشن ترست أرابيا، وهو جزء من الأحداث الثقافية على مدار العام تتويجًا لبطولة كرة القدم لكأس العالم فيفا قطر 2022، في المتحف الوطني في قطر في الدوحة، قطر 26 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jewel Samad
وصلت عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل لحضور حفل جوائز فاشن ترست أرابيا، وهو جزء من الأحداث الثقافية على مدار العام تتويجًا لبطولة كرة القدم لكأس العالم فيفا قطر 2022، في المتحف الوطني في قطر في الدوحة، قطر 26 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Anthony Kwanالسباحون ينتظرون في البداية قبل السباق السنوي على المرفأ في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ، 23 أكتوبر 2022. شارك الآلاف من السباحين في سباق هونغ كونغ الشهير للسباحة عبر الميناء من جزيرة هونغ كونغ إلى شبه جزيرة كولون.
السباحون ينتظرون في البداية قبل السباق السنوي على المرفأ في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ، 23 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Anthony Kwan
السباحون ينتظرون في البداية قبل السباق السنوي على المرفأ في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ، 23 أكتوبر 2022. شارك الآلاف من السباحين في سباق هونغ كونغ الشهير للسباحة عبر الميناء من جزيرة هونغ كونغ إلى شبه جزيرة كولون.
© AFP 2022 / Oscar Del Pozo

قطعان من الأغنام يتم رعيها في وسط مدينة مدريد، إسبانيا 23 أكتوبر 2022. قام الرعاة بتوجيه قطيع من نحو 1100 رأس من الأغنام و 200 ماعز عبر شوارع مدريد اليوم دفاعًا عن حقوق الرعي والهجرة القديمة المهددة بشكل متزايد من جراء الزحف العمراني.

قطعان من الأغنام يتم رعيها في وسط مدينة مدريد، إسبانيا 23 أكتوبر 2022. قام الرعاة بتوجيه قطيع من نحو 1100 رأس من الأغنام و 200 ماعز عبر شوارع مدريد اليوم دفاعًا عن حقوق الرعي والهجرة القديمة المهددة بشكل متزايد من جراء الزحف العمراني. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Oscar Del Pozo

قطعان من الأغنام يتم رعيها في وسط مدينة مدريد، إسبانيا 23 أكتوبر 2022. قام الرعاة بتوجيه قطيع من نحو 1100 رأس من الأغنام و 200 ماعز عبر شوارع مدريد اليوم دفاعًا عن حقوق الرعي والهجرة القديمة المهددة بشكل متزايد من جراء الزحف العمراني.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالمدربة أليسا نيستيروفا مع النمور البيضاء تقدم عرضًا في جاذبية "موي توتيم" في مهرجان أميرة السيرك الدولي لفنون السيرك، الذي أقيم في ساحة السيرك الحكومي باسم نيكيتين". يقام المهرجان في إطار المشروع الوطني "الثقافة" بدعم من وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية. تأسس مهرجان "أميرة السيرك" من قبل أكبر شركة سيرك في العالم "روسغوستسيركوم" عام 2005 للتأكيد على دور المرأة في فن السيرك.
المدربة أليسا نيستيروفا مع النمور البيضاء تقدم عرضًا في جاذبية موي توتيم في مهرجان أميرة السيرك الدولي لفنون السيرك، الذي أقيم في ساحة السيرك الحكومي باسم نيكيتين. Росгосцирком - سبوتنيك عربي
26/26
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
المدربة أليسا نيستيروفا مع النمور البيضاء تقدم عرضًا في جاذبية "موي توتيم" في مهرجان أميرة السيرك الدولي لفنون السيرك، الذي أقيم في ساحة السيرك الحكومي باسم نيكيتين". يقام المهرجان في إطار المشروع الوطني "الثقافة" بدعم من وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية. تأسس مهرجان "أميرة السيرك" من قبل أكبر شركة سيرك في العالم "روسغوستسيركوم" عام 2005 للتأكيد على دور المرأة في فن السيرك.
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