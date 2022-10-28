https://sputnikarabic.ae/20221028/أين-نانسي-مهاجم-زوج-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-صارخا-قبل-ضربه-بشدة-بمطرقة-1069587633.html
"أين نانسي"... مهاجم زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي صارخا قبل ضربه بشدة بمطرقة
"أين نانسي"... مهاجم زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي صارخا قبل ضربه بشدة بمطرقة
نقل زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب البالغ من العمر 82 عاما، إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في اقتحام منزله في ولاية كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T18:04+0000
2022-10-28T18:04+0000
2022-10-28T18:04+0000
نانسي بيلوسي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو، آدم لوبسينغر، إنه في حوالي الساعة 2:27 صباحا، وصل ضباط إلى منزل بيلوسي بعد الاعتداء على زوجها واعتقلوا مشتبها به.عانى بول بيلوسي من إصابات شديدة جراء الهجوم، بعدما ضربه المهاجم بمطرقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر على دراية بالتحقيق.وبحسب المصادر، فإن "بيلوسي تعرض للضرب على رأسه وجسده- وهو يعاني من كدمات وتورمات شديدة وإصابات أخرى".وكان المهاجم الذي لم تتضح دوافعه بعد يسعى للنيل من رئيسة مجلس النواب حيث صرخ خلال الهجوم في وجه الزوج "أين نانسي" قبل أن ينهال عليه ضربا بمطرقة.ولم تكن نانسي بيلوسي في المنزل بسان فرانسيسكو وقت وقوع الهجوم حيث تواجدت وقتها في العاصمة واشنطن.واتصل الرئيس جو بايدن بنانسي بيلوسي صباح الجمعة للتعبير عن دعمه، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.يأتي الهجوم قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ على المحك.يقوم الجمهوريون بحملاتهم الانتخابية اعتمادا على المخاوف المتعلقة بتزايد جرائم العنف، فضلاً عن التضخم وقضايا أخرى تتعلق بنوعية الحياة.كانت نانسي بيلوسي بمثابة أداة تخفيف للهجمات السياسية من اليمين المتطرف، فضلا عن كونها هدفا متكررا لانتقادات الجمهوريين.يشار إلى أنه تم استهداف منزل نانسي بيلوسي (82 عاما) سابقا من قبل مقتحمي مبنى الكابيتول في أحداث يناير/ كانون الثاني 2021، كما تم تخريب منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك، ميتش ماكونيل.وتزوجت نانسي بيلوسي من زوجها بول في عام 1963، وأنجبا 5 أبناء، ومثلت بيلوسي مدينة سان فرانسيسكو لعقود في مجلس النواب، وترقت لتصبح رئيسته، وهي الثانية في ترتيب الرئاسة الأمريكية بعد نائب الرئيس.يشار إلى أنه في وقت سابق من فصل الصيف للعام الحالي، حُكم على بول بيلوسي الذي يمتلك شركة مقرها سان فرانسيسكو للعقارات بالسجن 5 أيام و3 سنوات من المراقبة، بعد أن أقر بأنه مذنب بالقيادة تحت تأثير الكحول قبل تحطم سيارته.
https://sputnikarabic.ae/20221028/شخص-يقتحم-منزل-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-ويعتدي-بشدة-على-زوجها-1069580519.html
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نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية
نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية
"أين نانسي"... مهاجم زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي صارخا قبل ضربه بشدة بمطرقة
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نقل زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب البالغ من العمر 82 عاما، إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في اقتحام منزله في ولاية كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو، آدم لوبسينغر، إنه في حوالي الساعة 2:27 صباحا، وصل ضباط إلى منزل بيلوسي بعد الاعتداء على زوجها واعتقلوا مشتبها به.
عانى بول بيلوسي من إصابات شديدة جراء الهجوم، بعدما ضربه المهاجم بمطرقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية
، نقلاً عن مصادر على دراية بالتحقيق.
وبحسب المصادر، فإن "بيلوسي تعرض للضرب على رأسه وجسده- وهو يعاني من كدمات وتورمات شديدة وإصابات أخرى".
وكان المهاجم الذي لم تتضح دوافعه بعد يسعى للنيل من رئيسة مجلس النواب حيث صرخ خلال الهجوم في وجه الزوج "أين نانسي" قبل أن ينهال عليه ضربا بمطرقة.
ولم تكن نانسي بيلوسي في المنزل بسان فرانسيسكو وقت وقوع الهجوم حيث تواجدت وقتها في العاصمة واشنطن.
واتصل الرئيس جو بايدن بنانسي بيلوسي
صباح الجمعة للتعبير عن دعمه، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.
يأتي الهجوم قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ على المحك.
يقوم الجمهوريون بحملاتهم الانتخابية اعتمادا على المخاوف المتعلقة بتزايد جرائم العنف، فضلاً عن التضخم وقضايا أخرى تتعلق بنوعية الحياة.
كانت نانسي بيلوسي بمثابة أداة تخفيف للهجمات السياسية من اليمين المتطرف، فضلا عن كونها هدفا متكررا لانتقادات الجمهوريين.
يشار إلى أنه تم استهداف منزل نانسي بيلوسي (82 عاما) سابقا من قبل مقتحمي مبنى الكابيتول في أحداث يناير/ كانون الثاني 2021، كما تم تخريب منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك، ميتش ماكونيل.
وتزوجت نانسي بيلوسي من زوجها بول في عام 1963، وأنجبا 5 أبناء، ومثلت بيلوسي مدينة سان فرانسيسكو لعقود في مجلس النواب، وترقت لتصبح رئيسته، وهي الثانية في ترتيب الرئاسة الأمريكية بعد نائب الرئيس.
يشار إلى أنه في وقت سابق من فصل الصيف للعام الحالي، حُكم على بول بيلوسي
الذي يمتلك شركة مقرها سان فرانسيسكو للعقارات بالسجن 5 أيام و3 سنوات من المراقبة، بعد أن أقر بأنه مذنب بالقيادة تحت تأثير الكحول قبل تحطم سيارته.