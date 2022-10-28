https://sputnikarabic.ae/20221028/إيران-تجدد-استعدادها-للمساعدة-في-وقف-إطلاق-النار-بأوكرانيا-1069590917.html
إيران تجدد استعدادها للمساعدة في وقف إطلاق النار بأوكرانيا
إيران تجدد استعدادها للمساعدة في وقف إطلاق النار بأوكرانيا
أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية، بحثا خلالها الأزمة الأوكرانية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T22:35+0000
2022-10-28T22:35+0000
2022-10-28T22:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وتبادل عبداللهيان وكوليبا خلال المكالمة الهاتفية الآراء ووجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وآخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الجمعة، بيانا أكدت فيه أن عبد اللهيان أجرى ونظيره الأوكراني محادثة هاتفية، ناقشا خلالها آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مجددا رفض بلاده الشديد للادعاءات المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار الإيرانية بالحرب في أوكرانيا.وقال عبداللهيان:وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن لبلاده علاقات طيبة مع روسيا وتعاون دفاعي قديم، إلا أن السياسة الإيرانية تجاه الحرب في أوكرانيا تقوم على احترام وحدة أراضي الدول، وعدم إرسال أسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وإيقاف الحرب وإنهاء التهجير للمدنيين.وأوضح عبداللهيان أن السياسة الخارجية الإيرانية واضحة تماما وقائمة على معيار واحد ومعارضة الحرب، موضحا استعداد بلاده لعقد اجتماعات فنية بحضور خبراء عسكريين من البلدين دون الحاجة إلى أي وسيط لنفي هذه المزاعم، واصفا تصريحات بعض المسؤولين الغربيين، بأنها لا أساس لها من الصحة.وقال وزير الخارجية الإيراني:ومن جهته، ثمَّن وزير خارجية أوكرانيا، ديمتري كوليبا، الموقف الإيراني بشأن عدم إرسال أسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن الحوار بين الوفود الفنية العسكرية للبلدين أمر مهم.وأشار كوليبا إلى أن "أوكرانيا لا تتصرف بتأثير الآخرين، ووفقا للاتفاقيات الدولية، نحن نولي الاهتمام اللازم لأمن ونشاط السفارات".
https://sputnikarabic.ae/20221027/الأمم-المتحدة-ترفض-توضيح-صلاحياتها-للتحقيق-في-مزاعم-تزويد-إيران-لروسيا-بمسيرات-1069548946.html
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إيران, أخبار أوكرانيا
إيران تجدد استعدادها للمساعدة في وقف إطلاق النار بأوكرانيا
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أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية، بحثا خلالها الأزمة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وتبادل عبداللهيان وكوليبا خلال المكالمة الهاتفية الآراء ووجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وآخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.
ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الجمعة، بيانا أكدت فيه أن عبد اللهيان أجرى ونظيره الأوكراني محادثة هاتفية، ناقشا خلالها آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مجددا رفض بلاده الشديد للادعاءات المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار الإيرانية
بالحرب في أوكرانيا.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الحرب في أوكرانيا واليمن وغيرها.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن لبلاده علاقات طيبة مع روسيا وتعاون دفاعي قديم، إلا أن السياسة الإيرانية تجاه الحرب في أوكرانيا تقوم على احترام وحدة أراضي الدول، وعدم إرسال أسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وإيقاف الحرب وإنهاء التهجير للمدنيين.
وأوضح عبداللهيان أن السياسة الخارجية الإيرانية واضحة تماما وقائمة على معيار واحد ومعارضة الحرب، موضحا استعداد بلاده لعقد اجتماعات فنية بحضور خبراء عسكريين من البلدين دون الحاجة إلى أي وسيط لنفي هذه المزاعم، واصفا تصريحات بعض المسؤولين الغربيين، بأنها لا أساس لها من الصحة.
نحن مستعدون للمساعدة في وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
ومن جهته، ثمَّن وزير خارجية أوكرانيا، ديمتري كوليبا، الموقف الإيراني بشأن عدم إرسال أسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن الحوار بين الوفود الفنية العسكرية للبلدين أمر مهم.
وأشار كوليبا إلى أن "أوكرانيا لا تتصرف بتأثير الآخرين، ووفقا للاتفاقيات الدولية، نحن نولي الاهتمام اللازم لأمن ونشاط السفارات".