https://sputnikarabic.ae/20221028/إيران-تجدد-استعدادها-للمساعدة-في-وقف-إطلاق-النار-بأوكرانيا-1069590917.html

إيران تجدد استعدادها للمساعدة في وقف إطلاق النار بأوكرانيا

إيران تجدد استعدادها للمساعدة في وقف إطلاق النار بأوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية، بحثا خلالها الأزمة الأوكرانية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T22:35+0000

2022-10-28T22:35+0000

2022-10-28T22:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيران

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069501888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8d3caca714280213a315ab4d2ede097.jpg

موسكو - سبوتنيك. وتبادل عبداللهيان وكوليبا خلال المكالمة الهاتفية الآراء ووجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وآخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الجمعة، بيانا أكدت فيه أن عبد اللهيان أجرى ونظيره الأوكراني محادثة هاتفية، ناقشا خلالها آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مجددا رفض بلاده الشديد للادعاءات المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار الإيرانية بالحرب في أوكرانيا.وقال عبداللهيان:وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن لبلاده علاقات طيبة مع روسيا وتعاون دفاعي قديم، إلا أن السياسة الإيرانية تجاه الحرب في أوكرانيا تقوم على احترام وحدة أراضي الدول، وعدم إرسال أسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وإيقاف الحرب وإنهاء التهجير للمدنيين.وأوضح عبداللهيان أن السياسة الخارجية الإيرانية واضحة تماما وقائمة على معيار واحد ومعارضة الحرب، موضحا استعداد بلاده لعقد اجتماعات فنية بحضور خبراء عسكريين من البلدين دون الحاجة إلى أي وسيط لنفي هذه المزاعم، واصفا تصريحات بعض المسؤولين الغربيين، بأنها لا أساس لها من الصحة.وقال وزير الخارجية الإيراني:ومن جهته، ثمَّن وزير خارجية أوكرانيا، ديمتري كوليبا، الموقف الإيراني بشأن عدم إرسال أسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن الحوار بين الوفود الفنية العسكرية للبلدين أمر مهم.وأشار كوليبا إلى أن "أوكرانيا لا تتصرف بتأثير الآخرين، ووفقا للاتفاقيات الدولية، نحن نولي الاهتمام اللازم لأمن ونشاط السفارات".

https://sputnikarabic.ae/20221027/الأمم-المتحدة-ترفض-توضيح-صلاحياتها-للتحقيق-في-مزاعم-تزويد-إيران-لروسيا-بمسيرات-1069548946.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار أوكرانيا