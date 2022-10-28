https://sputnikarabic.ae/20221028/إيروفلوت-تستأنف-رحلاتها-الجوية-إلى-القاهرة--1069565854.html

"إيروفلوت" تستأنف رحلاتها الجوية إلى القاهرة

"إيروفلوت" تستأنف رحلاتها الجوية إلى القاهرة

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الجوية إلى القاهرة ابتداءً من 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T09:36+0000

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وذكرت الشركة في بيان أنها "ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية ابتداءً من 12 نوفمبر 2022، وأنه تم عرض التذاكر للبيع بالفعل".وستصبح القاهرة النقطة الثالثة في مصر التي تقوم شركة "إيروفلوت" الروسية بتشغيل رحلات منتظمة إليها.يذكر أن إيروفلوت قد استأنفت رحلاتها إلى منتجعات البحر الأحمر- الغردقة وشرم الشيخ، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وكان سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، قد صرح في وقت سابق، بأن نحو 125 ألف سائح روسي، زاروا مصر خلال العام الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220926/إيروفلوت-تستأنف-رحلاتها-من-موسكو-إلى-الغردقة-وشرم-الشيخ-في-الأول-من-أكتوبر-1068288020.html

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