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https://sputnikarabic.ae/20221028/إيروفلوت-تستأنف-رحلاتها-الجوية-إلى-القاهرة--1069565854.html
"إيروفلوت" تستأنف رحلاتها الجوية إلى القاهرة
"إيروفلوت" تستأنف رحلاتها الجوية إلى القاهرة
أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الجوية إلى القاهرة ابتداءً من 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T09:36+0000
2022-10-28T09:36+0000
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وذكرت الشركة في بيان أنها "ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية ابتداءً من 12 نوفمبر 2022، وأنه تم عرض التذاكر للبيع بالفعل".وستصبح القاهرة النقطة الثالثة في مصر التي تقوم شركة "إيروفلوت" الروسية بتشغيل رحلات منتظمة إليها.يذكر أن إيروفلوت قد استأنفت رحلاتها إلى منتجعات البحر الأحمر- الغردقة وشرم الشيخ، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وكان سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، قد صرح في وقت سابق، بأن نحو 125 ألف سائح روسي، زاروا مصر خلال العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/إيروفلوت-تستأنف-رحلاتها-من-موسكو-إلى-الغردقة-وشرم-الشيخ-في-الأول-من-أكتوبر-1068288020.html
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روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم

"إيروفلوت" تستأنف رحلاتها الجوية إلى القاهرة

09:36 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار "شيريميتيفو" في موسكو
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الجوية إلى القاهرة ابتداءً من 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وذكرت الشركة في بيان أنها "ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية ابتداءً من 12 نوفمبر 2022، وأنه تم عرض التذاكر للبيع بالفعل".
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26 سبتمبر, 17:51 GMT
وستصبح القاهرة النقطة الثالثة في مصر التي تقوم شركة "إيروفلوت" الروسية بتشغيل رحلات منتظمة إليها.

يذكر أن إيروفلوت قد استأنفت رحلاتها إلى منتجعات البحر الأحمر- الغردقة وشرم الشيخ، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، قد صرح في وقت سابق، بأن نحو 125 ألف سائح روسي، زاروا مصر خلال العام الجاري.
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