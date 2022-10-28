https://sputnikarabic.ae/20221028/الأردن-يؤكد-انتهاء-أزمة-المتقاعدين-العسكريين-بعدما-قررت-قطر-تقديم-تعويضات-1069579759.html
الأردن يؤكد انتهاء أزمة المتقاعدين العسكريين بعدما قررت قطر تقديم تعويضات
الأردن يؤكد انتهاء أزمة المتقاعدين العسكريين بعدما قررت قطر تقديم تعويضات
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، انتهاء أزمة المتقاعدين العسكريين الأردنيين، الذين التحقوا بالعمل لدى شركة خاصة، لتأمين فعاليات كأس... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T14:09+0000
2022-10-28T14:09+0000
2022-10-28T14:09+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار الأردن
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وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن "دولة قطر الشقيقة قررت تقديم تعويضات للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا قد التحقوا للعمل لفترة محدودة في مجال تقديم خدمات أمن وحماية، مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفق اتفاقات فردية مع شركة خاصة، وعودتهم إلى الأردن".يشار إلى أن الخارجية الأردنية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها تتابع الخلاف الذي نشأ بين متقاعدين عسكريين وشركة خاصة، بعد التحاقهم بالعمل في مجال تقديم خدمات أمن وحماية، في دولة قطر.وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سنان المجالي، بأن "الوزارة وعبر السفارة في قطر، تنسق مع الجهات المعنية لتحري إذا ما كانت الشركة الخاصة التي تعاقد معها المواطنون خرقت التزاماتها التعاقدية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين ذات الصلة".
https://sputnikarabic.ae/20220718/قطر-تعتمد-3-جامعات-أردنية-للابتعاث-الحكومي-1065237384.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن
الأردن يؤكد انتهاء أزمة المتقاعدين العسكريين بعدما قررت قطر تقديم تعويضات
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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، انتهاء أزمة المتقاعدين العسكريين الأردنيين، الذين التحقوا بالعمل لدى شركة خاصة، لتأمين فعاليات كأس العالم بقطر.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن "دولة قطر الشقيقة قررت تقديم تعويضات للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا قد التحقوا للعمل لفترة محدودة في مجال تقديم خدمات أمن وحماية، مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفق اتفاقات فردية مع شركة خاصة، وعودتهم إلى الأردن".
يشار إلى أن الخارجية الأردنية
، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها تتابع الخلاف الذي نشأ بين متقاعدين عسكريين وشركة خاصة، بعد التحاقهم بالعمل في مجال تقديم خدمات أمن وحماية، في دولة قطر.
وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سنان المجالي، بأن "الوزارة وعبر السفارة في قطر، تنسق مع الجهات المعنية لتحري إذا ما كانت الشركة الخاصة التي تعاقد معها المواطنون خرقت التزاماتها التعاقدية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين ذات الصلة".