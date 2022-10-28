https://sputnikarabic.ae/20221028/الأمم-المتحدة-تحث-دول-العالم-على-تسهيل-وصول-الأسمدة-الروسية-إلى-الأسواق-1069587327.html
الأمم المتحدة تحث دول العالم على تسهيل وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق
الأمم المتحدة تحث دول العالم على تسهيل وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق
كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إفادة صحفية أن الأمم المتحدة تدعو الدول إلى ضمان وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T17:36+0000
2022-10-28T17:36+0000
2022-10-28T17:36+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وقال دوجاريك ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" بشأن دعوة الأمم المتحدة لهذه البلدان: "الرسالة من الأمم المتحدة هي كالتالي، يجب أن يكون هناك وصول إلى الأسمدة الروسية، ويجب أن يكون هناك تسهيل للتجارة".وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الجانب الروسي لا يرى تنفيذا لبنود "اتفاقية الحبوب" المتعلقة بإلغاء حظر تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، كجزء من الاتفاقية المتعلقة بالغذاء، لذلك هو غير راض عنها.وأشارت زاخاروفا إلى أن "اتفاقية الحبوب" نفسها أبرمت لمدة 120 يوما، وتنتهي مرحلتها الأولى في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.وأردفت: "قال الأمين العام للأمم المتحدة إننا نتحدث عن حزمة اتفاقات، كانت فكرته حول التكافؤ (المساواة)، تكافؤ الكل (أجزاء الاتفاق)، أي جزأين من هذه الاتفاقيات المذكورة، والتي لا يمكن تفسيرها على أنها تحقيق جزء وتجاهل الجزء الآخر، أو تحقيق الجزء الثاني، على عكس الجزء الأول. هذه اتفاقية يجب تنفيذها بالتساوي".
https://sputnikarabic.ae/20220926/تشاووش-أوغلو-نعمل-على-إزالة-جميع-العقبات-أمام-تصدير-الأسمدة-الروسية-1068265223.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحث دول العالم على تسهيل وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق
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كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إفادة صحفية أن الأمم المتحدة تدعو الدول إلى ضمان وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
وقال دوجاريك ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" بشأن دعوة الأمم المتحدة لهذه البلدان: "الرسالة من الأمم المتحدة هي كالتالي، يجب أن يكون هناك وصول إلى الأسمدة الروسية، ويجب أن يكون هناك تسهيل للتجارة".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الجانب الروسي لا يرى تنفيذا لبنود "اتفاقية الحبوب" المتعلقة بإلغاء حظر تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، كجزء من الاتفاقية المتعلقة بالغذاء، لذلك هو غير راض عنها.
وأشارت زاخاروفا إلى أن "اتفاقية الحبوب" نفسها أبرمت لمدة 120 يوما، وتنتهي مرحلتها الأولى في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأردفت
: "قال الأمين العام للأمم المتحدة إننا نتحدث عن حزمة اتفاقات، كانت فكرته حول التكافؤ (المساواة)، تكافؤ الكل (أجزاء الاتفاق)، أي جزأين من هذه الاتفاقيات المذكورة، والتي لا يمكن تفسيرها على أنها تحقيق جزء وتجاهل الجزء الآخر، أو تحقيق الجزء الثاني، على عكس الجزء الأول. هذه اتفاقية يجب تنفيذها بالتساوي".