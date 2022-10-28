https://sputnikarabic.ae/20221028/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-من-تسريع-وسائل-التواصل-الاجتماعي-من-انتشار-المزيد-من-المعلومات-المضللة-1069590676.html
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تسريع وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المزيد من المعلومات المضللة
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تسريع وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المزيد من المعلومات المضللة
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إن الأمم المتحدة قلقة من أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي قد تسارع بشكل أكبر في نشر المعلومات... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T21:50+0000
2022-10-28T21:50+0000
2022-10-28T21:50+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "قلقنا بشأن كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي هو ألا تصبح أكثر تسارعا في انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وكل منصة وسائط اجتماعية في كل بلد عليها مسؤولية ضمان حرية التعبير، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان".وجاءت تعليقات المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال حول رغبات الأمم المتحدة لـ"تويتر"، بعد أن استحوذ رجل الأعمال الملياردير، إيلون ماسك، على شركة التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، وقال إنه سيحترم الحق في حرية التعبير على النحو الذي يحميه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/غوغل-تعرض-منصة-ترامب-للتواصل-الاجتماعي-على-متجرها-1068978854.html
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سبوتنيك عربي
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منظمة الأمم المتحدة, العالم
منظمة الأمم المتحدة, العالم
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تسريع وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المزيد من المعلومات المضللة
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إن الأمم المتحدة قلقة من أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي قد تسارع بشكل أكبر في نشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "قلقنا بشأن كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي هو ألا تصبح أكثر تسارعا في انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وكل منصة وسائط اجتماعية في كل بلد عليها مسؤولية ضمان حرية التعبير، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان".
وأضاف دوجاريك أن "المجتمع الدولي يجب أن يتأكد من أن منصات التواصل الاجتماعي لا تُستخدم بطريقة شائنة ولا تؤدي إلى العنف".
وجاءت تعليقات المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال حول رغبات الأمم المتحدة لـ"تويتر"، بعد أن استحوذ رجل الأعمال الملياردير، إيلون ماسك، على شركة التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، وقال إنه سيحترم الحق في حرية التعبير على النحو الذي يحميه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.