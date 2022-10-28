https://sputnikarabic.ae/20221028/الأمن-العراقي-يقبض-على-12-إرهابيا-في-نينوى-وكركوك-1069581045.html
الأمن العراقي يقبض على 12 إرهابيا في نينوى وكركوك
الأمن العراقي يقبض على 12 إرهابيا في نينوى وكركوك
تمكنت عناصر جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على 12 إرهابيا في محافظتي نينوى وكركوك. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T14:24+0000
2022-10-28T14:24+0000
2022-10-28T14:24+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الجهاز بيانا قال فيه إن "جهاز الأمن الوطني يواصل عملياته النوعية لملاحقة واعتقال خلايا عصابات داعش الإرهابية".وأوضح البيان أنه تم تسجيل أقوال المتهمين وإحالتهم جميعا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم وفق القانون.يذكر أنه في وقت سابق، أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد الماضي، أنه قام بالقبض على 9 إرهابيين في محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد.وقال بيان أصدره الجهاز إن "مفارز جهاز الأمن الوطني وبناءً على مذكرات قضائية تمكن من إلقاء القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك بعدد من العمليات الإرهابية من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
الأمن العراقي يقبض على 12 إرهابيا في نينوى وكركوك
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تمكنت عناصر جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على 12 إرهابيا في محافظتي نينوى وكركوك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الجهاز بيانا قال فيه إن "جهاز الأمن الوطني يواصل عملياته النوعية لملاحقة واعتقال خلايا عصابات داعش الإرهابية".
وتابع البيان: "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهازنا في محافظتي كركوك ونينوى من إلقاء القبض على 12 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية".
وأوضح البيان أنه تم تسجيل أقوال المتهمين وإحالتهم جميعا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم وفق القانون.
يذكر أنه في وقت سابق، أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد الماضي، أنه قام بالقبض على 9 إرهابيين في محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد.
وقال بيان أصدره الجهاز إن "مفارز جهاز الأمن الوطني وبناءً على مذكرات قضائية تمكن من إلقاء القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك بعدد من العمليات الإرهابية من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة".