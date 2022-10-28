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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في إقليم ستافروبول
https://sputnikarabic.ae/20221028/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-في-إقليم-ستافروبول-1069561075.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في إقليم ستافروبول
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في إقليم ستافروبول
أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على أربعة من أنصار القوميين الأوكرانيين فى إقليم ستافروبول بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي على... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T06:51+0000
2022-10-28T07:02+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوكالة : "تم إحباط عمل إرهابي لمجموعة منظمة من الأشخاص (أربعة أشخاص) كانوا يخططون لارتكابه في إقليم ستافروبول. وهم من المؤيدين لإيديولوجية المنظمات القومية الأوكرانية، وخطّط المعتقلون القيام بعمل إرهابي في أحد المرافق الإدارية في المنطقة".وأثناء تفتيش منزل المحتجزين وفي المخبأ المجهز في منطقة بريدغورني في إقليم ستافروبول، تم مصادرة أسلحة نارية وأجهزة متفجرة جاهزة ومكونات لصنع أجهزة جديدة، فضلا عن منشورات لتنظيم أعمال شغب جماعية.لم يتم الكشف عن تاريخ الاعتقال، وتم بالفعل وضع المشتبه بهم قيد الاحتجاز بقرار من المحكمة، ورفعت بحقهم قضية جنائية بموجب قانون مادة "العمل الإرهابي".
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في إقليم ستافروبول

06:51 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 28.10.2022)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على أربعة من أنصار القوميين الأوكرانيين فى إقليم ستافروبول بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي على منشأة إدارية.
وجاء في بيان الوكالة : "تم إحباط عمل إرهابي لمجموعة منظمة من الأشخاص (أربعة أشخاص) كانوا يخططون لارتكابه في إقليم ستافروبول. وهم من المؤيدين لإيديولوجية المنظمات القومية الأوكرانية، وخطّط المعتقلون القيام بعمل إرهابي في أحد المرافق الإدارية في المنطقة".
وأثناء تفتيش منزل المحتجزين وفي المخبأ المجهز في منطقة بريدغورني في إقليم ستافروبول، تم مصادرة أسلحة نارية وأجهزة متفجرة جاهزة ومكونات لصنع أجهزة جديدة، فضلا عن منشورات لتنظيم أعمال شغب جماعية.
لم يتم الكشف عن تاريخ الاعتقال، وتم بالفعل وضع المشتبه بهم قيد الاحتجاز بقرار من المحكمة، ورفعت بحقهم قضية جنائية بموجب قانون مادة "العمل الإرهابي".
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