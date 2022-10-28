https://sputnikarabic.ae/20221028/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-في-إقليم-ستافروبول-1069561075.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في إقليم ستافروبول
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في إقليم ستافروبول
أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على أربعة من أنصار القوميين الأوكرانيين فى إقليم ستافروبول بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي على... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T06:51+0000
2022-10-28T06:51+0000
2022-10-28T07:02+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوكالة : "تم إحباط عمل إرهابي لمجموعة منظمة من الأشخاص (أربعة أشخاص) كانوا يخططون لارتكابه في إقليم ستافروبول. وهم من المؤيدين لإيديولوجية المنظمات القومية الأوكرانية، وخطّط المعتقلون القيام بعمل إرهابي في أحد المرافق الإدارية في المنطقة".وأثناء تفتيش منزل المحتجزين وفي المخبأ المجهز في منطقة بريدغورني في إقليم ستافروبول، تم مصادرة أسلحة نارية وأجهزة متفجرة جاهزة ومكونات لصنع أجهزة جديدة، فضلا عن منشورات لتنظيم أعمال شغب جماعية.لم يتم الكشف عن تاريخ الاعتقال، وتم بالفعل وضع المشتبه بهم قيد الاحتجاز بقرار من المحكمة، ورفعت بحقهم قضية جنائية بموجب قانون مادة "العمل الإرهابي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في إقليم ستافروبول
06:51 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 28.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على أربعة من أنصار القوميين الأوكرانيين فى إقليم ستافروبول بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي على منشأة إدارية.
وجاء في بيان الوكالة : "تم إحباط عمل إرهابي لمجموعة منظمة من الأشخاص (أربعة أشخاص) كانوا يخططون لارتكابه في إقليم ستافروبول. وهم من المؤيدين لإيديولوجية المنظمات القومية الأوكرانية، وخطّط المعتقلون القيام بعمل إرهابي في أحد المرافق الإدارية في المنطقة".
وأثناء تفتيش منزل
المحتجزين وفي المخبأ المجهز في منطقة بريدغورني في إقليم ستافروبول، تم مصادرة أسلحة نارية وأجهزة متفجرة جاهزة ومكونات لصنع أجهزة جديدة، فضلا عن منشورات لتنظيم أعمال شغب جماعية.
لم يتم الكشف عن تاريخ الاعتقال، وتم بالفعل وضع المشتبه بهم قيد الاحتجاز بقرار من المحكمة، ورفعت بحقهم قضية جنائية بموجب قانون مادة "العمل الإرهابي".