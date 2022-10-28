https://sputnikarabic.ae/20221028/الإمارات-تجدد-دعمها-الكامل-للمغرب-وسيادته-على-منطقة-الصحراء-1069559944.html

الإمارات تجدد دعمها الكامل للمغرب وسيادته على "منطقة الصحراء"

الإمارات تجدد دعمها الكامل للمغرب وسيادته على "منطقة الصحراء"

جددت الإمارات، اليوم الجمعة، دعمها الكامل للمغرب وسيادته على منطقة "الصحراء المغربية" كلها. 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T05:52+0000

2022-10-28T05:52+0000

2022-10-28T05:52+0000

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ونقلت صحيفة البيان، صباح اليوم الجمعة، عن أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، تأكيد دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية، في العام 2007 واعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية.وذكرت الدبلوماسية الإماراتية أن هذه المبادرة تعد حلا مهما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية، معربةً عن ترحيب بلادها كذلك باعتماد مجلس الأمن قرار تجديد ولاية بعثة "مينورسو" لمدة عام كامل.وقالت الحفيتي:ومن جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في الرابع من الشهر الجاري، على وجود "دينامية كمية ونوعية" حاليا في أوروبا حول مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمته المملكة سنة 2007، كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي على إثر مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية للدوقية الكبرى لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، في الرباط، إن "10 دول أوروبية على الأقل أعربت بشكل واضح عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي".وأوضح أن هذه الدول هي "البرتغال وإسبانيا وفرنسا ولوكسمبورغ والأراضي المنخفضة وألمانيا وقبرص ورومانيا والمجر وصربيا".وأشار إلى "الدعم القوي والواضح والثابت" لعدة دول عربية وأفريقية، فضلا عن دعم الولايات المتحدة، التي شكل موقفها "نقطة تحول في هذا الملف".وأكد أن "هذه الدينامية حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي من شأنها أن تمهد للعمل على المستوى الدولي، حتى يتسنى في نهاية المطاف إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في ظل الاحترام التام للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية".يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرّته الأمم المتحدة.ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.

https://sputnikarabic.ae/20220820/العاهل-المغربي-يحث-الدول-التي-تجمعها-علاقات-مع-المغرب-على-توضيح-موقفها-من-قضية-الصحراء-1066674086.html

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