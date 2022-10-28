https://sputnikarabic.ae/20221028/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-ماسك-بعد-تغريدة-تم-تحرير-العصفور-1069565203.html
الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك بعد تغريدة "تم تحرير العصفور"
الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك بعد تغريدة "تم تحرير العصفور"
وجّه المسؤول عن الخدمات الرقمية وتنظيم الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، تحذيرا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لعملاق وسائل التواصل... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T09:23+0000
2022-10-28T09:23+0000
2022-10-28T09:23+0000
تويتر
إيلون ماسك
أخبار الاتحاد الأوروبي
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063783028_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_dd7e2e2b6a220da37e3beeb88b726c8a.jpg
وكتب بريتون عبر حسابه في تويتر، ردا على تغريدة ماسك "تم تحرير العصفور"، "في أوروبا، الطائر سوف يطير وفقا لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي".وكان ماسك على ما يبدو، صباح اليوم الجمعة، قد لمح إلى الخط الذي سيمشي عليه ويتبعه في إدارة تويتر بعد أن استحوذ رسميا على المنصة، مساء أمس الخميس.وفي أول تغريدة له بعد أن أضحى رسميا مالكا للمنصة، كتب ماسك على حسابه "تم تحرير العصفور".وسرعان ما حصدت تغريدته المقتضبة على حسابه الذي يتابعه أكثر من 100 مليون مستخدم، آلاف التعليقات من جميع أنحاء العالم.بعض المغردين سألوه عن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المنصة، فيما طالبه آخرون بوضع زر "عدم الإعجاب dislike".بينما حاول بعض المعلقين التأكد إن كان حقا أقال المديرين الكبار من الشركة.في حين أفادت مصادر مطلعة بأن أغنى أغنياء العالم ينوي تولي منصب المدير التنفيذي في تويتر، وسيمنع إيقاف حسابات المستخدمين بشكل دائم من الآن فصاعداً، وفق ما نقلت "بلومبرغ".كما قد يعمد إلى تقليل القيود على ما ينشره المغردون.
https://sputnikarabic.ae/20221028/ماذا-سيحدث-لحسابك-على-تويتر-في-وجود-إيلون-ماسك-1069561893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063783028_51:0:920:652_1920x0_80_0_0_a096731b69effc98ba65a23165e517a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, إيلون ماسك, أخبار الاتحاد الأوروبي, منوعات, مجتمع
تويتر, إيلون ماسك, أخبار الاتحاد الأوروبي, منوعات, مجتمع
الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك بعد تغريدة "تم تحرير العصفور"
تابعنا عبر
وجّه المسؤول عن الخدمات الرقمية وتنظيم الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، تحذيرا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الالتزام بالقوانين الأوروبية.
وكتب بريتون عبر حسابه في تويتر، ردا على تغريدة ماسك
"تم تحرير العصفور"، "في أوروبا، الطائر سوف يطير وفقا لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي".
وكان ماسك على ما يبدو، صباح اليوم الجمعة، قد لمح إلى الخط الذي سيمشي عليه ويتبعه في إدارة تويتر
بعد أن استحوذ رسميا على المنصة، مساء أمس الخميس.
وفي أول تغريدة له بعد أن أضحى رسميا مالكا للمنصة، كتب ماسك على حسابه "تم تحرير العصفور".
وسرعان ما حصدت تغريدته المقتضبة على حسابه الذي يتابعه أكثر من 100 مليون مستخدم، آلاف التعليقات من جميع أنحاء العالم.
بعض المغردين سألوه عن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المنصة، فيما طالبه آخرون بوضع زر "عدم الإعجاب dislike".
بينما حاول بعض المعلقين التأكد إن كان حقا أقال المديرين الكبار
من الشركة.
في حين أفادت مصادر مطلعة بأن أغنى أغنياء العالم ينوي تولي منصب المدير التنفيذي في تويتر، وسيمنع إيقاف حسابات المستخدمين بشكل دائم من الآن فصاعداً، وفق ما نقلت "بلومبرغ".
كما قد يعمد إلى تقليل القيود على ما ينشره المغردون.