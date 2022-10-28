https://sputnikarabic.ae/20221028/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-ماسك-بعد-تغريدة-تم-تحرير-العصفور-1069565203.html

الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك بعد تغريدة "تم تحرير العصفور"

الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك بعد تغريدة "تم تحرير العصفور"

وجّه المسؤول عن الخدمات الرقمية وتنظيم الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، تحذيرا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لعملاق وسائل التواصل... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T09:23+0000

2022-10-28T09:23+0000

2022-10-28T09:23+0000

تويتر

إيلون ماسك

أخبار الاتحاد الأوروبي

منوعات

مجتمع

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وكتب بريتون عبر حسابه في تويتر، ردا على تغريدة ماسك "تم تحرير العصفور"، "في أوروبا، الطائر سوف يطير وفقا لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي".وكان ماسك على ما يبدو، صباح اليوم الجمعة، قد لمح إلى الخط الذي سيمشي عليه ويتبعه في إدارة تويتر بعد أن استحوذ رسميا على المنصة، مساء أمس الخميس.وفي أول تغريدة له بعد أن أضحى رسميا مالكا للمنصة، كتب ماسك على حسابه "تم تحرير العصفور".وسرعان ما حصدت تغريدته المقتضبة على حسابه الذي يتابعه أكثر من 100 مليون مستخدم، آلاف التعليقات من جميع أنحاء العالم.بعض المغردين سألوه عن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المنصة، فيما طالبه آخرون بوضع زر "عدم الإعجاب dislike".بينما حاول بعض المعلقين التأكد إن كان حقا أقال المديرين الكبار من الشركة.في حين أفادت مصادر مطلعة بأن أغنى أغنياء العالم ينوي تولي منصب المدير التنفيذي في تويتر، وسيمنع إيقاف حسابات المستخدمين بشكل دائم من الآن فصاعداً، وفق ما نقلت "بلومبرغ".كما قد يعمد إلى تقليل القيود على ما ينشره المغردون.

https://sputnikarabic.ae/20221028/ماذا-سيحدث-لحسابك-على-تويتر-في-وجود-إيلون-ماسك-1069561893.html

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