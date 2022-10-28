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https://sputnikarabic.ae/20221028/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-بيع-سيارات-البنزين-والديزل-ابتداءً-من-2035-1069567843.html
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل ابتداءً من 2035
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل ابتداءً من 2035
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه توصل لاتفاق بشأن قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداءً من عام 2035. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T10:08+0000
2022-10-28T10:14+0000
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، أن المفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتفقوا على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035.وأضافت أن هذا القانون يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة.وأوضحت أن ذلك يهدف تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ. كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55% بالنسبة للسيارات الجديدة المباعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيراً على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات 37.5% بحلول ذلك الوقت. ويمثل القانون، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لأول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغير المناخ.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, منوعات, مجتمع
أخبار الاتحاد الأوروبي, منوعات, مجتمع

الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل ابتداءً من 2035

10:08 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 28.10.2022)
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Fotolia / Andrea Izzotti
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه توصل لاتفاق بشأن قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداءً من عام 2035.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، أن المفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتفقوا على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035.
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وأضافت أن هذا القانون يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة.
وأوضحت أن ذلك يهدف تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55% بالنسبة للسيارات الجديدة المباعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيراً على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات 37.5% بحلول ذلك الوقت.

ويمثل القانون، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لأول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغير المناخ.
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