https://sputnikarabic.ae/20221028/الاتحاد-الأوروبي-يرفع-التجميد-عن-أموال-7-أفراد-من-أسرة-الرئيس-التونسي-الراحل-زين-العابدين-بن-علي-1069587477.html

الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال 7 أفراد من أسرة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي

الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال 7 أفراد من أسرة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي

أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا برفع التجميد عن أموال 7 من أسرة الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين ‏بن علي، والمقربين منها.‏ 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T17:50+0000

2022-10-28T17:50+0000

2022-10-28T17:50+0000

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وينص القرار الصادر، اليوم الجمعة، عن مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا، على رفع 7 أفراد من أسرة بن علي، والمقربين منها من قائمة المجمدة أملاكهم، وهم قيس بن صلاح الدين بن حاج بن علي، وحمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي، ونجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي، ونجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي.كما تشمل قائمة الذين تم رفع التجميد عن أموالهم، محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، وعماد بن حبيب بن بو علي اللطيف، ونوفل بن حبيب بن بو علي اللطيف، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.وفي يناير/ كانون الثاني 2021، قال مسؤول بالرئاسة التونسية، إن المجلس الفيدرالي السويسري أعلن أن التجميد الإداري لجزء من الأصول التابعة لعائلة الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، سينتهي منتصف ليل 19 من الشهر نفسه، وإنه تم إبلاغهم بهذا الأمر من خلال قنوات دبلوماسية.وأضاف المسؤول أنه نتيجة رفع تجميد هذه الأصول، سيتمكن من بين 30 و50 شخصا من أوساط بن علي من استعادة أموالهم، خصوصا زوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي.يذكر أن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على، توفي في السعودية عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، وحكم بن علي تونس 23 عاماً بعد انقلاب على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987.

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